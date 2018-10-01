Как научиться снимать видео как Канье Уэст и Кристофер Нолан
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Видеомейкер Яна Сосновская, на счету которой ролики для церемонии открытия Олимпиады в Сочи, всемирно известных брендов от Philips до Lays, а также модных изданий (и провокационный клип «Сестры» для группы «СБПЧ»!), написала гид для «Собака.ru», как научиться разбираться в медиаискусстве. Чтобы снимать не хуже Канье Уэста и Кристофера Нолана.
В 2018 году уже привычно относиться к видео как к неотъемлемой составляющей нашей жизни. Если еще десять лет назад даже ролики в интернете практически никто толком и не смотрел, а Youtube был дивным новым миром, то сейчас сторис в Instagram — практически самое популярный метод коммуникации в социальных сетях. Естественно, на такое проникновение видео в быт и повседневность должно реагировать и высокое искусство — в частности, кино и видеоарт. И оно реагирует — посредством новых форматов и новых жанров. Разобраться в них сходу непросто — но именно для этого я сделала небольшой гид по самым разнообразным нововведениям в кино- и видеоискусстве.
Пример видеоэссе
Видеоэссе
Популярный жанр Youtube — как следует из названия, буквально эссе, но в форме видеоролика. Что-то подобное делал Канье Уэст в своем «Runaway». Он совместил кажущиеся сначала не очень сочетающимися между собой образы и сюжетные линии в единое 40-минутное повествование о женщинах в своей жизни.
Хорошее видеоэссе отменяет границы между документальным и художественным, нарративным и абстрактным, экспериментальным и мейнстримовым. Идеальный пример — любой ролик влоггера и антерпренера Кейси Ньюстета, одного из главных популяризаторов формата на самом Youtube.
Сейчас видеоэссеистика вовсю начала проникать в общее культурное пространство — скажем, новый сериал «В свободном улете» Терренса Нанса, выходящий на HBO, по сути лучше всего характеризуется именно как видеоэссе. Лишенный сюжетной линии в привычном понимании, он комбинирует стилизованные под ретро сценические съемки, документальные интервью, пародии на рекламные ролики, домашнее видео и анимационные вставки в странное полотно образов и историй о жизни чернокожего человека в современной Америке.
Пример гиперлинкового кино
Гиперлинковое кино
Это подвид, как в клипе Селены Гомез «Bad Liar», в котором она сама исполняет роли четырех разных персонажей, связанных друг с другом необычными сюжетными совпадениями. Гиперлинковыми можно назвать те фильмы, в которых композиция рассказывается через несколько историй, чаще всего — между собой не пересекающихся и с нелинейным повествованием. У этого жанра кинематографа всегда были свои мастера: в 1970-х — Роберт Олтман («Нэшвилл»), в 1990-х — Тарантино («Криминальное чтиво») или Пол Томас Андерсон («Магнолия»).
Сейчас гиперлинковое кино переживает очередное возрождение: среди последних его примеров можно назвать «Игру на понижение» Адама Маккея, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а, если пойти чуть дальше, то и «Игру престолов». Рост популярности понятен: у зрителя, с одной стороны, менее развита концентрация внимания, чтобы сфокусироваться на единственном глубоком сюжете, с другой — сильней выработана привычка единовременного потребления информации через многочисленные каналы.
Пример интерактивного кино
Интерактивное кино
Жанр, в котором зрителю предлагается в той или иной степени повлиять на происходящее на экране, как, скажем, в мегаклипе «We Used To Wait» Arcade Fire. Это может быть как выбор вариантов развития сюжета («Мозаика» Стивена Содерберга), так и непосредственное участие в действии произведения («Heavy Rain» и «Detroit: Become Human» Дэвида Кейджа — две супер-продаваемые видеоигры, которые принято сравнивать с кино). По мнению Forbes, современная индустрия интерактивных бытовых технологий переживает постоянный рост, а, значит, вместе с ней будет меняться и индустрия интерактивного кино.
Пример новой документалистики
Новая документалистика
В связи с выходом на экраны «Маккуина» невозможно не упомянуть и документальный жанр. Тем более, по мнению одного из лучших сайтов о зарубежной поп-культуре The Ringer, мы сейчас живем в век расцвета документального кино: только этим летом в прокате США успешно вышли целых пять лент, а такие сериалы как «Тайны миллиардера» (о серийном убийце и, по совместительству, мультимиллиардере Роберте Дерсте) , «Создавая убийцу» (о запутанном судебном процессе над отсидевшим 18 лет по неправомерному обвинению в изнасиловании мужчине) и «Дикая-дикая страна» (о зловещей религиозной секте, в 1980-х пытавшейся буквально захватить власть в штате Орегон) стали чуть ли не более обсуждаемы, чем многие одновременно вышедшие с ними игровые работы. Не в последнюю очередь бум новой документалистики объясняется возможностью в домашних условиях снять и смонтировать вполне профессиональное видео. Документальное кино стало дешевле в производстве — и поэтому более распространенным.
Пример метакино
Метакино
Заимствованный из работ Жиля Делеза термин в мейнстримовом западном киноведении означает постмодернисткое кино, которое, во-первых, иронически работает с заведомо клишированными сюжетными нарративами, а, во-вторых, дает своему зрителю открыто понять, что тот следит именно за художественным произведением. Например, в открытую обращается к зрителю через одного из своих героев. Классическими примерами метакино могут считаться ранние фильмы Жана-Люка Годара. В наше время законы жанра проникают и в мейнстрим — достаточно вспомнить дилогию супергеройских картин «Дедпул». То, что нынешним режиссерам стало легче общаться со зрителем через своих героев, легко объяснимо: видео давно уже стало частью современной действительности для любого человека, имеющего аккаунт в социальных сетях.
Пример видеоинсталляции
Видеоинсталляции
Видеоарт и видеоинсталляции проникают даже в мир фэшна — хорошим примером будет инсталляция UNIQLO «LifeWear Day». Но и не только моды. Если раньше видеоинсталляции были чаще всего предметом современного искусства (и очень часто крайне абстрактного), то теперь они тяготеют к формату кино, пусть и не насыщенного привычными нарративными механиками. Хороший пример — работа Юлиана Розенфельдта «Манифест» 2015 года с Кейт Бланшетт в главной роли. В ней Бланшетт исполняет роли 13 разных персонажей, зачитывающих главные художественные и политические манифесты ХХ века. Эффект от фильма в результате получается не только художественный, но и, благодаря актерскому мастерству Бланшетт и кропотливо сотканному коллажному тексту Розенфельдта, еще и крайне кинематографичный.
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