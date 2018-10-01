Как научиться снимать видео как Канье Уэст и Кристофер Нолан

Видеоэссе

Популярный жанр Youtube — как следует из названия, буквально эссе, но в форме видеоролика. Что-то подобное делал Канье Уэст в своем «Runaway». Он совместил кажущиеся сначала не очень сочетающимися между собой образы и сюжетные линии в единое 40-минутное повествование о женщинах в своей жизни.

Хорошее видеоэссе отменяет границы между документальным и художественным, нарративным и абстрактным, экспериментальным и мейнстримовым. Идеальный пример — любой ролик влоггера и антерпренера Кейси Ньюстета, одного из главных популяризаторов формата на самом Youtube.

Сейчас видеоэссеистика вовсю начала проникать в общее культурное пространство — скажем, новый сериал «В свободном улете» Терренса Нанса, выходящий на HBO, по сути лучше всего характеризуется именно как видеоэссе. Лишенный сюжетной линии в привычном понимании, он комбинирует стилизованные под ретро сценические съемки, документальные интервью, пародии на рекламные ролики, домашнее видео и анимационные вставки в странное полотно образов и историй о жизни чернокожего человека в современной Америке.