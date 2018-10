Как научиться снимать видео как Канье Уэст и Кристофер Нолан

Интерактивное кино

Жанр, в котором зрителю предлагается в той или иной степени повлиять на происходящее на экране, как, скажем, в мегаклипе «We Used To Wait» Arcade Fire. Это может быть как выбор вариантов развития сюжета («Мозаика» Стивена Содерберга), так и непосредственное участие в действии произведения («Heavy Rain» и «Detroit: Become Human» Дэвида Кейджа — две супер-продаваемые видеоигры, которые принято сравнивать с кино). По мнению Forbes, современная индустрия интерактивных бытовых технологий переживает постоянный рост, а, значит, вместе с ней будет меняться и индустрия интерактивного кино.