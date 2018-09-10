На «Оскар» от России выдвинули «Собибор» Константина Хабенского

Российский оскаровский комитет выдвинет военную драму Константина Хабенского «Собибор» на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет и продюсера Александра Роднянского. Церемония вручения главной кинопремии пройдет 22 января 2019 года.

Ранее президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов заявил о том, что в качестве претендентов от России стоит выдвинуть картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Лето» Кирилла Серебренникова или «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

Напомним, в середине февраля премьеру блокбастера «Мстители: Война бесконечности» перенесли на 8 дней (с 3 на 11 мая) из-за выхода «Собибора».

Изначально в сценаристах «Собибора» на сайте «Кинопоиск» значился министр культуры Владимир Мединский, однако сейчас информации о нем в описании картины нет. «Собибор» — дебютная режиссерская работа актера Константина Хабенского. Сюжет повествует об одноименном концлагере на территории Польши, откуда в 1943 году сбежали заключенные.