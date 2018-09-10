Фильм «Дело Собчака» будет доступен в сети с 11 сентября

Документальный фильм Веры Кричевской (ранее снявшей фильм о Борисе Немцове «Слишком свободный человек») и Ксении Собчак «Дело Собчака» будет доступен для онлайн-просмотра с 11 сентября. Право на эксклюзивный показ картины получил онлайн-кинотеатр Okko.

Картина состоит из нескольких интервью, которые берет телеведущая, в том числе у президента Владимира Путина, премьера Медведева и главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Помимо этого Ксении Собчак впервые за долгие годы удалось взять интервью у оппонентов отца и людей, которые участвовали в его политической травле. Для фильма было записано первое в истории интервью главы Росгвардии Виктора Золотова, а также редкие интервью Александра Коржакова, Анатолия Чубайса и Татьяны и Валентина Юмашевых.

В этом году картина закрыла кинофестиваль «Кинотавр», проходивший в Сочи.