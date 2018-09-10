СМИ: Минкультуры ограничит прокат иностранных фильмов

Минкультуры собирается ограничить прокат зарубежного кино до 35 % от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, близкий к ведомству, и представителя одного из кинопрокатчиков. По мнению чиновников, инициатива поможет развитию российского кино.

Если кинотеатры нарушат это правило, то первый штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, повторное нарушение обойдется уже в полмиллиона рублей. Проверкой киносетей будет заниматься Роспотребнадзор.

Летом прошлого года ведомство разработало поправку, которая заставит зарубежных прокатчиков платить не менее 5 миллионов рублей за право показать фильм в российских кинотеатрах.

Сейчас стоимость прокатного удостоверения в России составляет всего 3,5 тысяч рублей. По мнению Владимира Мединского, в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые отбирают зрителя у отечественного кино.