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Коротко: от байопика Толстого до послесловия о Цое и Науменко

Самый важный фильм года «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, документальный фильм Кирилла Серебренникова о его же «Лете» и фантастический боевик с Джеймсом Франко – что посмотреть в кино на выходных.

«История одного назначения»

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Картина Авдотьи Смирновой о счастливой по-своему семье Льва Толстого (Евгений Харитонов) и Софьи Андреевны (Ирина Горбачева) основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата.

С 6 сентября

«После Лета»

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Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова. Сыгравший в картине Скептика Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.

С 6 сентября

Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2

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В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона.

С 6 сентября

«Клуб "Школа"» / Public Schooled

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Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто о взрослении талантливого Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.

С 6 сентября

Фильм «Темные отражения» / The Darkest Minds

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Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями.

С 6 сентября

Фильм «Кин» / Kin

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Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик с Зои Кравиц и Джеймса Франко о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие.

С 6 сентября

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