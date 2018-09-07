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Американская киноакадемия передумала вручать «Оскар» за лучший популярный фильм

Американская киноакадемия передумала вводить новую номинацию на «Оскар» за лучший «популярный фильм». Это связано с противоречивой реакцией профессионального сообщества, которую получила организация. Тем не менее, киноакадемики планируют дальнейшее обсуждение и разработку новой номинации. 

Напомним, на следующей церемонии вручения «Оскара», которая пройдет 24 февраля 2019 года, планировали ввести номинацию — «лучший популярный фильм», в которую могли войти крупнобюджетные блокбастеры (супергеройские фильмы студии Marvel: «Мстители: Война бесконечности» и «Черная пантера»). Как правило, на главной кинопремии такие картины удостаиваются только технических номинаций — например, за лучшие спецэффекты или монтаж звука. 

Помимо этого организаторы церемонии решили сократить ее хронометраж — с четырех до трех часов. Статуэтки за несколько номинаций будут вручать во время рекламной паузы. Напомним, в 2018 году рейтинги «Оскара» показали рекордный минимум.


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