Вышел трейлер фильма о подлодке «Курск» с Колином Фертом и Леа Сейду

Вышел трейлер фильма Томаса Винтерберга (известного по фильмам «Охота» и «Торжество») «Курск» о гибели российской подлодки в 2000 году. В главных ролях Леа Сейду, Колин Ферт и Маттиас Шонартс.

Сюжет картины основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”». Версия трагедии в ней совпадает с официальной - это взрыв в торпедном отсеке. Тем не менее, по мнению Мура члены экипажа погибли не в течение 12-ти часов, как это было заявлено российскими следователями, а в течение нескольких дней, поскольку на судне был запас кислорода, как минимум, на четыре дня.

В результате трагедии 88 человек погибли сразу, еще 23 моряка ожидали постепенно умирали из-за недостатка кислорода.

Премьера картины пройдет в рамках кинофестиваля в Торонто. Когда картина появится в кинотеатрах, неизвестно.