Фрэнк Андервуд умер: вышел новый тизер последнего сезона «Карточного домика»
Netflix показал новый тизер финального, шестого, сезона сериала «Карточный домик». В видео новый президент США Клэр Андервуд стоит на кладбище у могилы супруга Фрэнка Андервуда, которое все пять сезонов играл оскароносный Кевин Спейси.
Трейлер новой части шоу можно посмотреть здесь.
В начале августа Netflix объявил дату релиза шестого сезона «Карточного домика». Все эпизоды появятся на стриминговом сервисе 2 ноября.
Ранее в официальном аккаунте шоу в Instagram появились три новых поста, фотографии из которых складываются в панораму Кремля и Большого Кремлевского дворца, запятнанных кровью.
Напомним, последний шестой сезон «Карточного домика» выйдет осенью этого года (трейлер можно посмотреть здесь). Главной действующей героиней станет Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт). Стриминговый сервис ранее отказался от сотрудничества с исполнителем главной роли Кевином Спейси после обвинений актера в сексуальных домогательствах.
После того, как актер Энтони Рэпп обвинил актера в харассменте, карьера лауреата «Оскара» буквально пошла под откос за пару недель — из-за скандала он лишился премии «Эмми», режиссер Ридли Скотт решил нанять Кристофера Пламмера на его место и переснять сцены в новой картине «Все деньги мира» и Спейси объявил об уходе из кино.
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