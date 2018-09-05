Илья Найшуллер снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российский режиссер Илья Найшуллер, известный по боевику «Хардкор» и нескольким клипам группировки «Ленинград», снимет в своей новой картине американского актера Боба Оденкерка - звезду сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». Об этом сообщает Geeks WorldWide.
Фильм Найшуллера будет называться «Никто» («Nobody»). Сюжет будет основан на истории мужчины, которого преследует наркобарон после того, как он вступился за девушку и отправил его брата в больницу.
Сценарий напишет Дерек Колстад («Джон Уик»), продюсерами станут Чад Стахелски («Джон Уик») и Дэвид Лейтч («Взрывная блондинка», «Дэдпул-2»).
Напомним, в мае автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны, выпустил для «Ленинграда» анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова).
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