Илья Найшуллер снимет фильм со звездой сериала «Во все тяжкие»

Российский режиссер Илья Найшуллер, известный по боевику «Хардкор» и нескольким клипам группировки «Ленинград», снимет в своей новой картине американского актера Боба Оденкерка - звезду сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие». Об этом сообщает Geeks WorldWide.

Фильм Найшуллера будет называться «Никто» («Nobody»). Сюжет будет основан на истории мужчины, которого преследует наркобарон после того, как он вступился за девушку и отправил его брата в больницу.

Сценарий напишет Дерек Колстад («Джон Уик»), продюсерами станут Чад Стахелски («Джон Уик») и Дэвид Лейтч («Взрывная блондинка», «Дэдпул-2»).