Группа «Ленинград» сняла мини-фильм к выходу «Гоголя. Страшная месть»
Группировка «Ленинград» выпустила короткометражный фильм на песню «Страшная месть» - саундтрека к картине «Гоголь. Страшная месть». Эту песню победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров записал вместе с группой «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
По сюжету новой короткометражки в театре готовится современная интерпретация произведений Николая Васильевича Гоголя, но уже на этапе подбора актеров что-то пошло не так. Сама постановка оборачивается необычными и неловкими случаями.
В фильме снялись актеры Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Артем Сучков и другие.
Внимание! В фильме присутствует нецензурная лексика!
Фильм «Гоголь: страшная месть» по мотивам произведений Николая Гоголя вышел в прокат 30 августа. Это продолжение картин «Гоголь. Начало» и «Гоголь. Вий».
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