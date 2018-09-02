Группа «Ленинград» сняла мини-фильм к выходу «Гоголя. Страшная месть»

Группировка «Ленинград» выпустила короткометражный фильм на песню «Страшная месть» - саундтрека к картине «Гоголь. Страшная месть». Эту песню победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров записал вместе с группой «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

По сюжету новой короткометражки в театре готовится современная интерпретация произведений Николая Васильевича Гоголя, но уже на этапе подбора актеров что-то пошло не так. Сама постановка оборачивается необычными и неловкими случаями.

В фильме снялись актеры Сергей Бурунов, Катерина Шпица, Артем Сучков и другие.

Внимание! В фильме присутствует нецензурная лексика!