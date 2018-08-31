Коротко: От Кубрика до Гоголя

Культовая картина «2001 год: Космическая одиссея» снова на экранах спустя 50 лет (в формате IMAX!), завершающая часть трилогии о Гоголе-сыщике и ромком с Киану Ривзом и Вайноной Райдер – что посмотреть в кино на этой неделе.