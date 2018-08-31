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Коротко: От Кубрика до Гоголя

Культовая картина «2001 год: Космическая одиссея» снова на экранах спустя 50 лет (в формате IMAX!), завершающая часть трилогии о Гоголе-сыщике и ромком с Киану Ривзом и Вайноной Райдер – что посмотреть в кино на этой неделе.

«2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey

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В честь 90-летия Стэнли Кубрика и 50-летия его культовой картины «Космическую Одиссею» снова покажут в кинотеатрах – в формате IMAX.

С 30 августа

«Как женить холостяка» / Destination Wedding

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Ромком от подюсера «Безумцев» Виктора Левина с Киану Ривзом и Вайноной Райдер – о том, как жениться могут и закоренелые холостяки.

С 30 августа

«Гоголь. Страшная месть»

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Третья (и заключительная) часть амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием.

С 30 августа

«Нас не догонят» / Joueurs

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В чувственной мелодраме о превратностях любви звезда «Нимфоманки» Стэйси Мартин доказывает давно известный тезис, что не стоит связываться с плохими парнями.

С 30 августа

Спецпоказ фильма «Субмарина» / Submarine

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Трогательный инди-фильм о взрослении 15-летнего Оливера Тейта, триумфатор фестиваля в Торонто 2010 года, вернется на один день на большой экран.

1 сентября, киноцентр «Родина»

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