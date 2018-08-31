Коротко: От Кубрика до Гоголя
Культовая картина «2001 год: Космическая одиссея» снова на экранах спустя 50 лет (в формате IMAX!), завершающая часть трилогии о Гоголе-сыщике и ромком с Киану Ривзом и Вайноной Райдер – что посмотреть в кино на этой неделе.
«2001 год: Космическая одиссея» / 2001: A Space Odyssey
В честь 90-летия Стэнли Кубрика и 50-летия его культовой картины «Космическую Одиссею» снова покажут в кинотеатрах – в формате IMAX.
С 30 августа
«Как женить холостяка» / Destination Wedding
Ромком от подюсера «Безумцев» Виктора Левина с Киану Ривзом и Вайноной Райдер – о том, как жениться могут и закоренелые холостяки.
С 30 августа
«Гоголь. Страшная месть»
Третья (и заключительная) часть амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием.
С 30 августа
«Нас не догонят» / Joueurs
В чувственной мелодраме о превратностях любви звезда «Нимфоманки» Стэйси Мартин доказывает давно известный тезис, что не стоит связываться с плохими парнями.
С 30 августа
Спецпоказ фильма «Субмарина» / Submarine
Трогательный инди-фильм о взрослении 15-летнего Оливера Тейта, триумфатор фестиваля в Торонто 2010 года, вернется на один день на большой экран.
1 сентября, киноцентр «Родина»
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