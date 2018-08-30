Вышел документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова

Появился документальный фильм о работе театрального проекта «Платформа», из-за которого Кирила Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. Его авторами стали журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер.

«Нам правда было важно понять, что стало с государственными деньгами. И, кажется, мы разобрались. Фильм максимально внятный и пояснятельный, обещаю. Спойлер: на «Платформе» были финансовые нарушения, но не те, о которых говорит следствие. Отвечаем какие», — прокомментировала фильм Гордеева.

Участие в проекте принял Семен Серебренников - отец режиссера, а также художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, актриса Алла Демидова, генеральный директор премии «Золотая маска» Мария Ревякина, актеры Никита Кукушкин и Риналь Мухаметов.