Вышел документальный фильм о деле Кирилла Серебренникова
Появился документальный фильм о работе театрального проекта «Платформа», из-за которого Кирила Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. Его авторами стали журналисты Катерина Гордеева и Роман Супер.
«Нам правда было важно понять, что стало с государственными деньгами. И, кажется, мы разобрались. Фильм максимально внятный и пояснятельный, обещаю. Спойлер: на «Платформе» были финансовые нарушения, но не те, о которых говорит следствие. Отвечаем какие», — прокомментировала фильм Гордеева.
Участие в проекте принял Семен Серебренников - отец режиссера, а также художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков, актриса Алла Демидова, генеральный директор премии «Золотая маска» Мария Ревякина, актеры Никита Кукушкин и Риналь Мухаметов.
Ранее МИД Франции попросил президента Путина отпустить Кирилла Серебренникова на Каннский фестиваль, в конкурсной программе которого участвует его картина «Лето». Команда, принявшая участие в создании картины, поддержала режиссера на красной ковровой дорожке.
Художественный руководитель «Гоголь-центра» изначально был помещен под домашний арест 23 августа по обвинению в организации хищения 68 млн рублей, выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Ему запрещено пользоваться Интернетом и телефоном, общаться с кем-либо кроме адвоката.
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