В Петербурге при ремонте в детской комнате обнаружили 100-летние росписи на стенах

В одной из петербургских квартир жильцы во время ремонта обнаружили столетние росписи стен и потолков, которые сохранились практически в первозданном виде благодаря тому, что находились все это время под обоями и слоями побелки. На это обратило внимание издание «Бумага». Один из узоров датируется 1891 годом и содержит инициалы бывшего владельца с лентами по бокам.

Автор аккаунта в Instagram «Архитектор из Питера» рассказал, что хозяева даже не догадывались о находке.