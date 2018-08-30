В Петербурге при ремонте в детской комнате обнаружили 100-летние росписи на стенах
В одной из петербургских квартир жильцы во время ремонта обнаружили столетние росписи стен и потолков, которые сохранились практически в первозданном виде благодаря тому, что находились все это время под обоями и слоями побелки. На это обратило внимание издание «Бумага». Один из узоров датируется 1891 годом и содержит инициалы бывшего владельца с лентами по бокам.
Автор аккаунта в Instagram «Архитектор из Питера» рассказал, что хозяева даже не догадывались о находке.
Потрясающая история про находку в детской комнате при ремонте. На фото вы видите абсолютно оригинальные цвета интерьера прихожей, коей являлась изначально эта комната с окном, площадью до 18 м кв. Кроме того, затейливые канты дополняют венок с инициалами домовладельца с лентами по бокам. Подписи на лентах отличаются на разных сторонах комнаты, и одна из них переводится примерно, как «Этот дом должен принадлежать мне по праву, по чести». Поразительно в этой ситуации всё: то, что изначально это была прихожая - результат перепланировок (об этом я писал в 2 предыдущих постах); то, как хорошо сохранилась краска стен и потолка спустя 100 лет (под слоем побелки и обоев); наконец то - что хозяева не догадывались о находке, пока на стали удалять обои, к которым приклеились более поздние наслоения краски, а под ней ... это чудо! Невероятно осознавать, что теперь можно оценить то, как эта огромная прихожая выглядела ещё при жизни хозяина в квартире. Уникальная ситуация, не правда ли? Кстати, несколько месяцев назад прекрасная дизайнер и интерьеров @east_west_art купила Квартиру в другом здании и так же при ремонте обнаружила настенные росписи под слоем краски, правда чуть другой технологии нанесения. Кстати, а вы при ремонтах находили клады? Если да, то что?
Помещение изначально было прихожей, но сейчас это детская комната. На лентах сохранились надписи, в одной из которых, по словам автора поста, говорится примерно следующее: «Этот дом должен принадлежать мне по праву, по чести».
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