Вышел второй трейлер «Человека на Луне» с Райаном Гослингом

На Youtube появился второй трейлер космической драмы оскароносного Дэмиена Шазелла «Человек на Луне» («First Man») о Ниле Армстронге, роль которого исполнил Райан Гослинг (первый трейлер можно посмотреть здесь).

Байопик о первом человеке на Луне расскажет о нелегком пути к тому, чтобы оказаться в космосе. Сценарий картины основан на книге Джеймса Хэнсена «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга».

В фильме также снялись Клэр Фой, Джон Бернтал, Джейсон Кларк, Пабло Шрайбер и другие. В России картину покажут 22 ноября.

В 2017 году Гослинг номинировался на «Оскар» за главную мужскую роль в другой картине Шазелла «Ла-Ла Ленд». Тогда его обошел Кейси Аффлек.

Нил Армстронг был капитаном корабля Apollo-11, стартовавшего с Земли 16 июня 1969 года. 20 июля 1969 года в прямом телеэфире он спрыгнул с последней ступени посадочного модуля и стал первым человеком на поверхности Луны. Тогда же он произнес свою знаменитую фразу: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества».