От «Кислоты» до «Истории одного назначения»: какие русские фильмы стоит ждать в прокате?
Поездка на «Кинотавр», главный российский кинофестиваль, уже давно не визит к чудовищу, а встреча с прекрасным, и каждый фильм конкурсной программы — редкая жемчужина, выловленная в море отечественного фильмпрома. Мы выбрали лучшие картины киносмотра, которые уже совсем скоро можно увидеть в кинотеатрах.
«История одного назначения»
Семейная сага Авдотьи Смирновой (в ней играет ее папа Андрей Смирнов, брат Алексей Смирнов, а в числе продюсеров — муж Анатолий Чубайс) о счастливом браке Льва Толстого (Евгений Харитонов) с Софьей Андреевной (Ирина Горбачева) была в числе фаворитов «Кинотавра», но получил приз лишь за лучший сценарий. «История одного назначения» основана на реальных событиях из жизни писателя: ярый противник смертной казни пытался спасти от расстрела юродивого солдата Шабунина. Пусть не смущает сюжет из XIX века — костюмная драма о глухости закона и милосердии напрямую говорит о сегодняшнем дне, а время в России, по мнению Смирновой, устроено нелинейно. Подобные истории происходят сейчас и в каком-то смысле — всегда.
С 6 сентября
«Сердце мира»
Соавтор сценария «Аритмии» и режиссер «Комбината „Надежда“» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри признало эту медленную, красивую, местами почти документальную ленту лучшей в этом году. Ветеринар Егор (Степан Девонин — приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль) создает свой собственный рай на земле — кормит козлят из бутылочки, тренирует собак охотиться на лис без всяких последствий для последних, ухаживает за цыплятами и возится с парализованным алабаем Белкой (его альтер эго: Егор — травматик). Неизбежно в этот заботливо, но искусственно сконструированный мир вторгаются чужие: зеленые активисты, проблемы прошлого. Вопрос: сможет ли главный герой справиться с обстоятельствами и защитить свою жизнь и мир, став в нем не гостем, а создателем? Обойдемся без спойлеров, но ответ — в названии фильма. Здесь бьется «Сердце мира», а не «Сердце тьмы».
С 27 сентября
«На районе»
Одна из самых красивых кинематографических пар — Козловский — Зуева в этом году выпустили свои первые картины и сыграли друг у друга. «Тренер» Данилы стал одним из кассовых хитов, а «На районе» перед прокатом оказался в программе «Кинотавр. Дебют». Как режиссера (и сценариста), Ольгу Зуеву волнуют темы опасных мальчиковых игр. В центре сюжета — дружба парней под тридцать Кисы (Данила Козловский) и Вовы (Илья Маланин). Они зарабатывают, выполняя заказы по выбиванию долгов. В остальное время читают рэп (да, Данила тоже), любуются на поющий «Creep» Radiohead девичий хор и мечтают о жизни «как на Рублевке», а не в родном Владивостоке.
С 4 октября
«Кислота»
Лучшим дебютом «Кинотавра» стал поколенческий манифест 26-летнего актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина. В «Кислоте» наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым и по любви, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения в церковь (с элементами саспенса!), а сепарация от родителей — непониманием, кто ты, чего хочешь и что можешь дать миру, кроме зарядки от айфона. Горчилин проверяет на героях Саше (Филипп Авдеев) и Пете (Александр Кузнецов), как на лакмусовой бумажке, реакцию на все, что его волнует, — чтобы ответить для себя на вопрос: не лучше ли не родиться и не жить, чем разъедать, как соляная кислота, все вокруг?
С 4 октября
«Дядя Саша»
В драмеди с низким поклоном Вуди Аллену телеведущий Александр Гордон в свойственной ему рациональной манере препарирует себя, снимая собственную версию «8 1/2» с собой же в главной роли. В этой саморефлексии он щедро делится гиперссылками на собственную биографию: его персонажа зовут Александр Авербах, и это настоящая фамилия деда режиссера. Жену Авербаха играет Анна Слю — и актриса имеет явное внешнее сходство с экс-супругой Гордона Екатериной. А продекламированный для соблазнения юной красавицы поэт Александр Межиров любим самим режиссером безмерно (и явно бывал не раз цитируем). Пожалуй, самый забавный эпизод — защита на питчинге в Минкульте проекта ленты, основанной на идее депутата Госдумы, — тоже true story. Как-то Гордон пришел на презентацию в министерство, где с серьезным видом рассказал про новый фильм о духовных скрепах, — и бесплатно снял эпизод для своей малобюджетной картины.
Осень
«Русский бес»
Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. За что и получил приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру. Фильм сначала притворяется ироничной (и очень смешной!) черной комедией. Так же как ее главный герой, художник Святослав Иванов (ударение по-чеховски на первый слог), — примерным 27-летним юношей (Иван Макаревич). Он мечтает жениться на невинной дочери банкира с тургеневским именем Ася (Любовь Аксенова) и открыть расписанный портретами Сталина ресторан «Русский бес», взяв кредит у папы невесты. Но чем дальше, тем больше трупов оставляет за собой Свят (в числе его жертв Юлия Ауг, Ксения Раппопорт и Максим Виторган), а картина все больше напоминает фантасмагорию. Все, включая самоуничижительную исповедь про застревание в 1990-х появляющегося в кадре Константинопольского, оказывается перевертышем, а мертвые тела — метафорой об искусстве.
Осень
«Подбросы»
Прозванный критиками «русским Ксавье Доланом» Иван И. Твердовский снял к своим двадцати девяти уже третью картину. В «Подбросах» он окончательно ушел от документальности «Класса коррекции» к магическому реализму: нуар-комиксу про коррупцию. Оставившая Дениса шестнадцать лет назад в беби-боксе мать Оксана (Анна Слю) забирает его из интерната домой, чтобы вовлечь в хитрую коррупционную схему банды в законе (знакомый дэпээсник, его мама-врач, судья и она сама, секретарь суда). По правилам жанра подросток обладает суперсилой — способностью не чувствовать боли, — и его, как сакральную жертву, подбрасывают под машины обеспеченных «терпил».
Осень-зима
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