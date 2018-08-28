От «Кислоты» до «Истории одного назначения»: какие русские фильмы стоит ждать в прокате?

«Кислота»

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Лучшим дебютом «Кинотавра» стал поколенческий манифест 26-летнего актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина. В «Кислоте» наркотические трипы под техно сменяются суицидом, групповой секс — первым и по любви, добровольная сдача полиции — визитами на обряд крещения в церковь (с элемен­тами сас­пенса!), а сепарация от родителей — непониманием, кто ты, чего хочешь и что можешь дать миру, кроме зарядки от айфона. Горчилин проверяет на героях Саше (Филипп Авдеев) и Пете (Александр Кузнецов), как на лакмусовой бумажке, реакцию на все, что его волнует, — чтобы ответить для себя на вопрос: не лучше ли не родиться и не жить, чем разъедать, как соляная кислота, все вокруг?

С 4 октября