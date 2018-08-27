Фрейндлих, Шнурова, Паля и Манижу хотят снять в картине о петербургской коммуналке

27 августа в честь Дня российского кино на «Ленфильме» прошла пресс-конференция, посвященная новым проектам, в числе которых фильм «Этаж». Картина расскажет о расселении петербургской коммунальной квартиры и о том, как жильцы решают этот вопрос.

Главные роли могут исполнить номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Алиса Фрейндлих, Сергей Шнуров, певица Манижа, а также Михаил Боярский, Александр Паль и Нина Усатова. Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Ленфильма», на данный момент окончательно участие артистов не подтверждено — они входят в так называемый дримкаст.

Тем не менее, Михаил Боярский рассказал журналистам «78», что он готов принять участие в проекте, «тем более если там будет Алиса Фрейндлих».