Паоло Соррентино приедет в Петербург на российскую премьеру картины «Лоро»

Итальянский режиссер, лауреат «Оскара» Паоло Соррентино (известный по фильмам «Великая красота» и «Молодость», а также сериалу «Молодой папа») приедет в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», где представит свою новую работу - картину «Лоро» о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщила прокатная компания A-One Films в своем официальном аккаунте в Facebook.

Как сообщает Daily Afisha, 15 сентября Соррентино откроет киносмотр на Дворцовой площади, где покажет фильм «Молодость». 16 сентября в кинотеатре «Аврора» пройдет российская премьера «Лоро». 19 сентября в рамках «Послания к человеку» картину покажут в киноцентре «Великан». Режиссер также осуществит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 16 сентября.