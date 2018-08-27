Паоло Соррентино приедет в Петербург на российскую премьеру картины «Лоро»
Итальянский режиссер, лауреат «Оскара» Паоло Соррентино (известный по фильмам «Великая красота» и «Молодость», а также сериалу «Молодой папа») приедет в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку», где представит свою новую работу - картину «Лоро» о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщила прокатная компания A-One Films в своем официальном аккаунте в Facebook.
Как сообщает Daily Afisha, 15 сентября Соррентино откроет киносмотр на Дворцовой площади, где покажет фильм «Молодость». 16 сентября в кинотеатре «Аврора» пройдет российская премьера «Лоро». 19 сентября в рамках «Послания к человеку» картину покажут в киноцентре «Великан». Режиссер также осуществит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 16 сентября.
Название фильма — «Loro» — можно перевести на русский язык, как «Они», или «Золото» (lʼoro). Сам режиссер рассказывал журналистам о том, что не планирует скатываться в сплошную критику Берлускони. Он сосредоточится на мире политика и медиамагната.
Главную роль в фильме сыграл давний любимчик Соррентино — Тони Сервилло. Кроме него в ленте снялись Риккардо Скамарчо, Фабрицио Бентивольо, Роберто Эрлицка и другие. В прокат картина выйдет 11 октября.
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