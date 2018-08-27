Вышел первый трейлер третьего сезона «Настоящего детектива» с Махершалой Али
Телеканал HBO выложил на свой Youtube-канал первый трейлер третьего сезона сериала «Настоящий детектив», главную роль в котором исполнил лауреат премии «Оскар» Махершала Али.
Али играет детектива Уэйна Хейса, который расследует убийство в округе Озарк. Сюжет третьего сезона разворачивается в три разных периода времени. Примечательно, что в этом же округе происходят события сериала Netflix «Озарк».
В новом сезоне также снялись Мэми Гаммер, Стивен Дорфф, Кармен Эджого и другие. Сценарий написал Ник Пиццолатто и Дэвид Милчем. Режиссером выступил Джереми Солнье («Катастрофа», «Зеленая комната»).
Премьера новой части «Настоящего детектива» ожидается в январе 2019 года.
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