20 самых ожидаемых зарубежных сериалов этой осени

«Бисексуалка» / The Bisexual

Лейла из Нью-Йорка оказывается в Лондоне, где у нее возникает множество проблем, а также разного рода отношений с парнями и девушками. Дебют на телевидении восходящей звезды независимого кино Дезире Акхаван, постановщицы и главной актрисы в этой шестисерийной разговорной драмеди для Channel 4. Дезире в феврале этого года получила главный приз «Сандэнса» за социальную драму «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (петербургские зрители смогут ее увидеть в конце октября на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок»).

С 28 октября