20 самых ожидаемых зарубежных сериалов этой осени
Теледебют Джулии Робертс, психодрама от автора «Настоящего детектива» с Эммой Стоун, финал «Карточного домика», продолжение саги про порно, сатирическая комедия про фальшивых потомков Романовых – мы выбрали сериалы, которые вы будете смотреть холодными осенними вечерами.
Премьеры:
«Невинные» / The Innocents
Двое влюбленных 16-летних подростков, Гарри и Джун, сбегают из дома, чтобы беспрепятственно быть вместе. Но все осложняется тем, что за Джун охотятся сотрудники некой тайной лаборатории. Она – своего рода оборотень, умеющая принимать облик любых людей и существ. Причудливый микс фантастического триллера и тинейджерской мелодрамы от новой сериальной империи Netflix с английским актером Гаем Пирсом в роли наставника сверхъестественной девицы.
С 24 августа
«Джек Райан» / Jack Ryan
Новая, теперь в формате сериала, экранизация шпионских романов Тома Клэнси. Заглавный герой – аналитик ЦРУ, который натыкается на крайне подозрительную серию банковских переводов. Это заставляет его оставить уютный офис и начать сломя голову носиться по Европе и Ближнему Востоку, чтобы остановить готовящих чудовищную террористическую атаку на США. В роли Джека Райана – Джон Красински, известный по сериалу «Офис». Предыдущие экранные воплощения героя – Алек Болдуин («Охота за «Красным октябрем»), Харрисон Форд («Игры патриотов»), Бен Аффлек («Цена страха») и Крис Пайн («Джек Райан: Теория хаоса»).
С 31 августа
«Жажда странствий» / Wanderlust
Женатые жители Манчестера средних лет – в их ролях Тони Коллетт и Стивен Макинтош – хотят преодолеть семейный кризис и внести разнообразие в пресную сексуальную жизнь. Умная трагикомедия про отношения – это адаптация на BBC One популярной театральной пьесы.
С 31 августа.
«Судная ночь» / The Purge
В утопической Америке будущего ликвидированы преступность, бедность и неравенство, но в целях выпуска пара раз в год наступает ночь, когда любой гражданин может совершить что угодно и остаться безнаказанным. Хоррор-франшиза, состоящая их четырех фильмов, теперь воплощена в обстоятельном сериале про маленький городок, жители которого заранее готовятся к кошмарной ночи.
С 4 сентября
«Шучу» / Kidding
Заранее вызывающий трепет альянс Джима Керри и режиссера Мишеля Гондри (единственная их предыдущая работа – фильм 2004 года «Вечное сияние чистого разума» – пожалуй, лучшая картина французского идеалиста). Керри воплощает пугающе близкий к своей собственной жизни образ: веселого комика, ведущего детских передач, у которого за пределами кадра – разваливающийся брак, куча проблем, депрессия и вообще мрак и тлен.
С 9 сентября
«Первый» / The First
Масштабный эпос про миссию на Марс. Сценарий написал Бо Уиллимон, автор «Каточного домика», в главной роли – выдающийся актер Шон Пенн. Судя по трейлеру, нас ожидает зрелище патетическое, возвышенное и, кроме того, наконец-то в драматических сериалах поднята не слишком сегодня популярная тема покорения космоса.
С 14 сентября
«Хороший коп» / The Good Cop
Нетфликсовская полицейская комедия о вечной дихотомии «добрый коп / злой коп», только на этот раз приправленной противостоянием отца и сына. Тони Данца играет стареющего разгильдяя, нарушающего внутренний устав всем возможными способами, а Джош Гробан – его высоко этичного сына, вынужденного вместе с папашей расследовать преступления в отделе особо опасных преступлений полиции Нью-Йорка.
С 21 сентября
«Маньяк» / Maniac
Богатый шизофреник (Джона Хилл) и жертва семейной тирании (Эмма Стоун) соглашаются на рискованный терапевтический эксперимент с погружением в виртуальную реальность, придуманный то ли гениальным, то ли сумасшедшим психиатром (Джастин Теру, звезда «Малхолланд драйва» и великого сериала «Оставленные). Одна из главных телепремьер сезона – дело рук шоураннера и режиссера первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунага.
С 21 сентября
«Джентельмен Джек» / Gentleman Jack
Совместный проект HBO и BBC One – восьмисерийный биографический сериал, рассказывающий об английской аристократке Энн Листер (1791 – 1840). Ее считают «первой открытой лесбиянкой». Заядлая путешественница и альпинистка, мисс Листер сама управляла огромным поместьем, вела откровенный дневник и начисто отметала «подобающую леди» модель поведения, за что ее называли «джентельменом Джеком» – за глаза, конечно. В главной роли – Сюранна Джонс («Доктор Кто»).
С 21 сентября
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Фото: taniavolobueva / Shutterstock.com
«Романовы» / The Romanoffs
В восьми сериях своеобразного альманаха будут рассказаны истории проходимцев и проходимок, которые сегодня выдают себя за потомков уничтоженной российской императорской династии. Поставил этот сатирический абсурд для Amazon создатель безумцев Мэттью Вайнер, а в ролях – немыслимое количество звезд, включая Изабель Юппер, Аманду Пит, Кори Столла, Аарона Экхарта, Кристину Хендрикс, Дайан Лэйн.
С 12 октября
«Жуткие приключения Сабрины» / Chilling Adventures of Sabrina
Снова продукт Netflix – адаптация разом готического комикса про юную современную ведьму и одноименного ситкома. На сей раз это мрачный подростковый триллер в духе «Твин Пикса» и «Экзорциста» (как заверяют создатели»). Сражающуюся с демонами вокруг и внутри себя Сабрину играет 18-летняя Кирнан Шипка, ребенком исполнявшая Салли Дрейпер в тех же «Безумцах».
С 26 октября
«Бисексуалка» / The Bisexual
Лейла из Нью-Йорка оказывается в Лондоне, где у нее возникает множество проблем, а также разного рода отношений с парнями и девушками. Дебют на телевидении восходящей звезды независимого кино Дезире Акхаван, постановщицы и главной актрисы в этой шестисерийной разговорной драмеди для Channel 4. Дезире в феврале этого года получила главный приз «Сандэнса» за социальную драму «Неправильное воспитание Кэмерон Пост» (петербургские зрители смогут ее увидеть в конце октября на ЛГБТ-кинофестивале «Бок о бок»).
С 28 октября
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Everett Collection / Shutterstock.com
«Возвращение домой» / Homecoming
Крайне интригующий проект сервиса Amazon с Джулией Робертс (дебют суперзвезды в сериалах), Кэтрин Киннер, Дэвидом Швиммером и Бобби Каннавале (актера несправедливо закрытого после первого сезона «Винила»), про который известен пока только общий контур сюжета. Социальная работница секретной правительственной службы и ветеран некой войны пытаются вернуться к мирной жизни «на гражданке». Спродюсировал и поставил этот психологический триллер автор «Мистера Робота» Сэм Эсмейл.
Со 2 ноября
«Побег из тюрьмы Даннемора» / Escape at Dannemora
Мини-сериал, основанный на реальных событиях: три года назад двое осужденных за убийство сбежали из нью-йоркской тюрьмы с помощью сотрудницы учреждения, у которой была интимная связь сразу с обоими. Поставил сериал комик Бен Стиллер, а роли исполнили Бенисио дель Торо, Пол Дано и Патриция Аркетт.
С 18 ноября
«Маленькая барабанщица» / The Little Drummer Girl
Грандиозная, судя по всему, экранизация одноименного романа Джона Ле Карре. Юная английская актриса (Флоренс Пью) на греческом курорте встречает высокого неотразимого красавца (Александр Скарсгорд), но романтический любовник оказывается агентом Моссада и вербует девушку в опасную операцию с целью убийства лидера палестинских террористов. Главная новость – имя режиссера очередной адаптации шпионской классики. Это корейский визионер Пак Чхан Ук, главный дальневосточный поборник «кинематографа жестокости», автор без преувеличений постмодернистских шедевров «Олдбой», «Сочувствие госпоже Месть» и «Служанка».
С 19 ноября
«Отверженные» / Les Misérables
Очередная экранизация романа Виктора Гюго – к счастью, не мюзикл, а драматическое произведение на шесть серий с отличными британскими артистами. Жана Вальжана играет Доминик Уэст («Прослушка», «Любовники»), а Фантину – Лили Коллинз.
В конце ноября
+ 4 сериала, которые вернутся этой осенью
«Озарк» / Ozark
2 сезон
Продолжение одного из лучших сериалов прошлого сезона, черной комедии (и одновременно триллера) про чикагского бухгалтера, отмывающего деньги мексиканского наркокартеля и после одной неприятности вынужденного с женой и двумя детьми переехать в живописное захолустье в штате Миссури. Во втором сезоне герои Джейсона Бейтмана и Лоры Линни откроют казино и продолжат отбиваться от свирепых мексиканцев и местных алчных рэднеков.
С 31 августа
«Двойка» / The Deuce
2 сезон
Гениальный шоураннер Дэвид Саймон («Прослушка», «Тримей», «Покажите мне героя») продолжит исследовать мир проституции и порнографии в Нью-Йорке 1970-х. Действие социальной драмы переместится на пять лет вперед – в эпоху заката диско и расцвета видео-порно-индустрии. Братья-близнецы (которых играет один Джеймс Франко) попытаются сохранить свой «бизнес», а героиня великолепной Мэгги Джилленхол оставит панель и станет режиссером фильмов для взрослых.
С 9 сентября
«Американская история ужасов» / American Horror Story: Apocalypse
8 сезон
Новый выпуск антологии блистательного трудоголика Райана Мерфи носит подзаголовок «Апокалипсис» и является кроссовером: события в нем возвращаются сразу к первому и третьему сезонам – про дом-убийцу и нью-орлеанских ведьм. В сериал ненадолго вернется Джессика Лэнг, а также, конечно, будет весь привычный актерский состав.
С 12 сентября
«Карточный домик» / House of Cards
6 сезон
Похоже, это будет финал лучшей драмы о закулисье большой политики. В центре последнего сезона – понятно, Клэр Андервуд (Робин Райт), ставшая президентом США. После известного скандала, когда Кевина Спейси (сыгравшего в пяти сезонах Фрэнка Андервуда, современного Макбета, буквально по трупам поднявшегося из конгрессменов на высшую должность исполнительной власти США) обвинили в сексуальных домогательствах к множеству мужчин, Netflix отказался от всякого сотрудничества с актером.
С 3 ноября
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