Опубликован трейлер документальной драмы о молодости Мадонны
В сети опубликован трейлер новой документальной драмы Madonna and the Breakfast Club. Фильм посвящен молодости Мадонны. В конце 70-х певица играла на ударных в группе Breakfast Club, которую она создала совместно бойфрендом Дэном Гилроем.
Режиссер Гай Гвидо использовал в фильме архивные фото, видео и письма. Также он поговорил с Дэном, его братом Эдом, который был гитаристом в группе, и басистом Энджи Смитом.
Мадонна ушла из группы в 1981 году, создав новый коллектив Emmy and the Emmys, а затем начав сольную карьеру. Роль певицы в документалке сыграла актриса Джейми Олд.
Когда Madonna and the Breakfast Club выйдет в прокат - не сообщается. Также неизвестно, что сама Мадонна думает на этот счет.
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