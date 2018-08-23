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Опубликован трейлер документальной драмы о молодости Мадонны

В сети опубликован трейлер новой документальной драмы Madonna and the Breakfast Club. Фильм посвящен молодости Мадонны. В конце 70-х певица играла на ударных в группе Breakfast Club, которую она создала совместно бойфрендом Дэном Гилроем.

 

Режиссер Гай Гвидо использовал в фильме архивные фото, видео и письма. Также он поговорил с Дэном, его братом Эдом, который был гитаристом  в группе, и басистом Энджи Смитом.

Мадонна ушла из группы в 1981 году, создав новый коллектив Emmy and the Emmys, а затем начав сольную карьеру. Роль певицы в документалке сыграла актриса Джейми Олд.

Когда Madonna and the Breakfast Club выйдет в прокат - не сообщается. Также неизвестно, что сама Мадонна думает на этот счет.

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