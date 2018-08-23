Сериал «Теория большого взрыва» закроют после 12 сезона

12 сезон ситкома «Теория большого взрыва» станет последним, сообщает телеканал CBS. Последние серии покажут в 2019 году.

Создатели сериала утверждают, что зрителей ждет «необычный и креативный финал».

Ранее шоу планировали продлить на 13 сезон, но актеры высказались, что не против завершить все уже в 12-м. Актер Джонни Галэки, который играет Леонарда Хофстедтера, добавил, что съемочная группа сможет проводить больше времени со своими семьями.

«Теория большого взрыва» впервые вышла на экраны в 2007 году. Ситком рассказывает о жизни четырех друзей-ученых и их новой соседки.

Сериал 10 раз получил награду «Эмми» в различных категориях.





