Почему нужно смотреть (и читать) Сидни Люмета?

3

Люмет не допускал ненужных сцен и реплик. Как пишет Люмет в своей книге «Как делается кино», он на каждом этапе съемочного процесса спрашивал себя: «Привносит ли сцена что-то в основную тему? Что именно? А в развитие сюжета? В характеры героев? Нарастает ли напряжение либо драма? Если это комедия, то становится ли смешнее? Развивается ли история благодаря героям? После разбора сцены следует переходить к оценке реплик. Нужна ли эта фраза в диалоге? Что она дает? Действительно ли это наилучший выбор слов?» Люмет был очень осторожен в выборе финального дубля, так как знал, что фильм должен нести определенную идею, а стиль ощущаться не на зрительном уровне, а в ощущениях.