Почему нужно смотреть (и читать) Сидни Люмета?
Сегодня, 23 августа, в кинотеатре «Аврора» в Петербурге стартует ретроспектива голливудского классика Сидни Люмета. Она посвящена выходу на русском языке маст-рида всех синемаголиков – его книги-учебника «Как делается кино». Рассказываем, почему Люмет — один из лучших режиссеров мира и его непременно стоит увидеть (и прочесть).
|
1
|
Режиссерская эмпатия. В его картинах играли лучшие киноактеры XX века – Марлон Брандо, Кэтрин Хепберн, Пол Ньюман, Ингрид Бергман, Аль Пачино, Генри Фонда, Дастин Хоффман. Люмет старался достигнуть взаимного доверия со всей съемочной группой — он знал артистов, что их подстегивает, раздражает, вызывает эмоции, какой техникой они пользуются. Снимавшийся в его фильмах «Собачий полдень» и «Серпико» Аль Пачино говорил, что «если вы молитесь о том, чтобы вжиться в роль, то Сидни является тем священником, который выслушает вас и поможет это сделать».
|
2
|
Снимал несмотря на мизерный бюджет. Он считал, что нет смысла ждать шедеврального сценария и колоссального финансирования. Важно, чтобы материал на определенном уровне вовлекал режиссера лично. Люмет утверждал, что никто не знает формулу первоклассного кино. Все, что может сделать режиссер, это подготовить почву для так называемых «счастливых случайностей», которые позволят великому фильму явиться миру. Тот, кто хочет снимать, но еще не приступил к первому шагу, не должен медлить — снимать и точка! «Первый фильм оправдывает себя, потому что он — первый». Люметовский дебют, «12 разгневанных мужчин» был аскетичным, но выдающимся: немного актеров, одна-единственная декорация и черно-белое изображение. И это в 1957 году, когда уже вовсю царила эпоха массовок, цвета и сложносочиненных декораций. Бюджет фильма составил всего 340 000$.
|
3
|
Люмет не допускал ненужных сцен и реплик. Как пишет Люмет в своей книге «Как делается кино», он на каждом этапе съемочного процесса спрашивал себя: «Привносит ли сцена что-то в основную тему? Что именно? А в развитие сюжета? В характеры героев? Нарастает ли напряжение либо драма? Если это комедия, то становится ли смешнее? Развивается ли история благодаря героям? После разбора сцены следует переходить к оценке реплик. Нужна ли эта фраза в диалоге? Что она дает? Действительно ли это наилучший выбор слов?» Люмет был очень осторожен в выборе финального дубля, так как знал, что фильм должен нести определенную идею, а стиль ощущаться не на зрительном уровне, а в ощущениях.
|
4
|
Трудовая этика. Люмет придавал большое значение полномасштабным репетициям с актерами, редактировал сценарий и учитывал мельчайшие детали, прежде чем запускалась камера. Этому способствовал его опыт театрального режиссера. По его мнению, репетиции помогают добиться доверия внутри команды: со временем артистам становится проще раскрыться, они лучше узнают режиссера и проникаются его видением. При этом подготовка не убивает спонтанность, напротив, когда детально знаешь, что делаешь, открывается пространство для импровизации. Подготовка позволяет произойти «счастливому случаю», на который надеется съемочная группа. Именно это случилось в эпизоде между Шоном Коннери и Ванессой Редгрейв в Стамбуле в фильме «Убийство в “Восточном экспрессе”». Каждый знал свое дело, поэтому импровизация в итоге попала в фильм.
|
5
|
Люмет держался тени. Люмет считал себя ремесленником и был скромным человеком. О том, чего на самом деле стоил режиссер, было известно лишь профессионалам. Есть такая категория: режиссер для режиссеров. Те, кто в эту категорию входят, редко присутствуют в первых строках рейтингов. Зато коллеги, подчас куда более прославленные, не пропускают ни одного их фильма. Несколько поколений американских кинематографистов признавались в любви Гриффиту, Эйзенштейну и Кубрику. Но уроки они брали у Люмета.
Текст: Наиля Марятова
Материал подготовлен при содействии издательства «МИФ»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.