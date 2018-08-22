Голливудские звезды и канал HBO заинтересовались документальным фильмом от студии «Лендок»

Американская телесеть HBO вкупе со звездами Голливуда заинтересовалась работой петербургской студии «Лендок» — документальным фильмом «Станиславский». Канал планирует заняться дистрибуцией проекта, а Минкультуры выделит субсидии. Картина расскажет о методах работы Станиславского и его вкладе в современный кинематограф.

В предварительный список участников вошли Аль Пачино, Дастин Хоффман, Мерил Стрип, Вуди Аллен, Анджелина Джоли и Леонардо Ди Каприо. Участие голливудских актеров будет бесплатным. Продюсер фильма Алексей Тельнов пояснил, что режиссером фильма будет американец. Кроме того, возможно, картина будет произведена совместно с Германией.

«Станиславский — сейчас единственный бренд, который не вызывает никаких противоречий и который можно визуализировать в виде кино, ну а все это вместе — некая экспансия оставшейся русской культуры за границу», — рассказал Тельнов.

Создатели надеются завершить работу над фильмом в течение полутора лет.

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