HBO представил трейлер документального фильма о Джейн Фонде

Канал HBO выложил трейлер документального фильма «Джейн Фонда в пяти актах», снятый на основе интервью со знаменитой актрисой, писательницей и активисткой.

Фонда «честно рассказывает о своей жизни, ошибках, суициде матери, эмоциональной недоступности отца, пищевом расстройстве длиной в тридцать лет, замужестве с тремя известными и совершенно непохожими друг на друга мужчинами». Мужьями актрисы были режиссер Роже Вадим, антивоенный активист Том Хайден и киномагнат Тед Тернер.

Автором фильма выступила Сьюзен Лейси, которая снимала документальные ленты о Бобе Дилане, Вуди Аллене и Стивене Спилберге.

Премьера фильма о Джейн Фонде состоится 24 сентября.