В Петербурге пройдет «Ночь кино» с бесплатными российскими фильмами

25 августа в Петербурге пройдет всероссийская акция «Ночь кино», которую организовали Министерство культуры и Фонд кино. Вход свободный для всех желающих.

Зрителям покажут такие российские фильмы, как «Танки», «Последний богатырь» и «Рубеж». Фильмы отбирались народным голосованием.

В Петербурге сеансы будут проходить на «Ленфильме», в кинотеатрах «Родина», «Чайка» и «Восход». Показы будут начинаться с шести часов вечера.

Ранее стало известно, что на Новой Голландии покажут второй фильм Серебренникова о русском роке. Картина называется «После лета».