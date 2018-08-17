Российские букмекеры начали принимать ставки на финал «Игры престолов»

Российские букмекеры начали принимать ставки на финал сериала «Игра престолов». Можно поставить на то, какой персонаж займет Железный трон, а кто умрет в самом начале восьмого сезона.

Пока что зрители уверены, что самые высокие шансы стать королем есть у Брана Старка и ребенка Джона Сноу — 30 и 25 % соответственно. У самого Сноу и у Дейенерис Таргариен примерно по 20 %.

Среди лидеров ставок есть также Король ночи, Тирион Ланнистер и Арья Старк. Вероятность остальных персонажей стать правителем оценивается менее чем на 5 %.

На роль первого мертвеца сезона претендует Яра Грейджой. Ставки делают также на Серсею Ланнистер и на еще одного дракона Дейенерис.

Премьера восьмого, последнего сезона «Игры престолов» запланирована на вторую половину 2019 года. Телеканал HBO уже заказал пилотную серию приквела сериала, который расскажет о прошлом Вестероса.