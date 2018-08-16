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Вышел трейлер американского хоррора «Горные огни» про злого алтайского духа

В сети появился трейлер американского хоррора про алтайского злого духа. Фильм называется «Горные огни».

В центре сюжета группа студентов американских студентов, с которыми училась россиянка Карина (Кэрри). Ее убили при загадочных обстоятельствах, а спустя год друзья решили почтить ее память визитом в Россию, чтобы почтить ее память. Брат умершей девушки оказывается местным шаманом и предложил студентам совершить ритуал, во время которого что-то пошло не так.

 

 

Съемки фильма проходили в Калифорнии. Над картиной работали участие россияне. Сценарием занимался Михаил Кукушкин, а одну из главных ролей сыграл Алексей Воробьев.

Накануне вышел тизер сериала «Романовы» о потомках царской семьи.

 

 


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