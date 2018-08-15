Вышел тизер сериала «Романовы» о потомках царской семьи

Сериал расскажет восемь историй разных людей, которые являются (или думают, что являются) потомками царской семьи Романовых.

Онлайн-сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале тизер нового сериала «Романовы» («The Romanoffs») от создателя проекта «Безумцы» Мэттью Вайнера.

В главных ролях «Романовых»: Изабель Юппер, Кристина Хендрикс, Джон Слэттери, Джек Хьюстон, Аманда Пит, Марта Келлер. В качестве сценариста проекта выступила Семи Челлас, которая вместе с Вайнером работала над «Безумцами».

Также недавно вышли трейлер сериала Kidding с Джимом Керри от режиссера «Вечного сияния чистого разума» и первые кадры проекта «Маньяк» с Эммой Стоун в главной роли.