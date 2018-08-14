Наше счастливое детство: лучшие мультфильмы по произведениям Эдуарда Успенского

В возрасте 80 лет 14 августа скончался знаменитый российский писатель Эдуард Успенский. Последние годы он боролся с раком, но, к сожалению, болезнь взяла верх. Эдуард Николаевич родился в семье сотрудника аппарата ЦК ВКП и инженера-машиностроителя, окончил Московский авиационный институт (МАИ), но подрабатывал написанием сценариев для мультфильмов.

Именно Успенский подарил всем нам таких легендарных детских героев, как Крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков и множество других. Также он приложил руку к созданию передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».

Собрали знаковые мультфильмы по его произведениям, на которых выросло несколько поколений.