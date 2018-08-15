«В джазе только девушки-2018» и другие ремейки любимых фильмов о любви

Наивная красотка Душечка переписывается с симпатичным саксофонистом Джо в Badoo. Но у ее нового возлюбленного и его приятеля-контрабасиста Джерри возникают неприятности с мафией: они стали свидетелями разборки. Чтобы скрыться от гангстеров, друзья переодеваются женщинами и устраиваются в джаз-бэнд, в котором выступает Душечка. Они становятся подругами в оркестре, а вне его встречаются – Джо выдает себя за наследника миллионов. Единственное, что его беспокоит – так это его давний аккаунт в Badoo, где он выступает в своей собственной роли. Наступает трудный день, когда Душечка находит его. Джо признается во всем, присылая ей свое фото в женском облике. Вместе они сбегают от мафии и всех проблем.