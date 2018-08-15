«В джазе только девушки-2018» и другие ремейки любимых фильмов о любви
Продолжаем выяснять, как дейтинг-сервисы повлияли бы на сюжет любимых фильмов, если бы появились раньше на 10-30-60 лет. Уверены, что герои «В джазе только девушки» обхитрили бы мафию с помощью Badoo, а главному персонажу фильма «Полночь в Париже» не понадобилась бы помощь писателей-духов. Оцените нашу новую подборку.
«Полночь в Париже»
Голливудский сценарист Гил Пендер в поисках вдохновения отправляется с невестой Инес в Париж. Но любимая скоро начинает ему изменять с другом семьи, а он каждый вечер в одиночестве отправляется в 1920-е, где заводит дружбу с Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали и Стайн. Писатели помогают ему с его романом, а заодно открывают ему глаза, что по сюжетным законам невеста ему неверна. Расстроенный Гил заходит на Badoo, рассеянно пролистывает профили и вдруг натыкается на девушку, похожую на натурщиц Модильяни. Габриель продает антиквариат и так же, как и он, увлечена минувшими эпохами. Метч не заставляет себя ждать. А за ним следует первое свидание.
«Чего хотят женщины»
Ловелас и бонвиван Ник Маршалл живет только своими интересами, потребительски относясь к женщинам и девушкам вокруг – от босса и коллег до экс-жены и дочери. Когда новый креативный директор ставит перед подчиненными задачу «почувствовать себя женщинами», Ник проявляет находчивость. Пока его коллеги начинают носить колготки и пробуют ходить на каблуках, Ник устанавливает приложение Badoo. Видеочаты и переписка помогают ему услышать противоположный пол и без удара током. Впервые в жизни Ник понимает, чего хотят женщины и даже находит на сервисе белокурую начальницу Дарси Мак-Гуайр, с которой строит серьезные отношения.
«В джазе только девушки»
Наивная красотка Душечка переписывается с симпатичным саксофонистом Джо в Badoo. Но у ее нового возлюбленного и его приятеля-контрабасиста Джерри возникают неприятности с мафией: они стали свидетелями разборки. Чтобы скрыться от гангстеров, друзья переодеваются женщинами и устраиваются в джаз-бэнд, в котором выступает Душечка. Они становятся подругами в оркестре, а вне его встречаются – Джо выдает себя за наследника миллионов. Единственное, что его беспокоит – так это его давний аккаунт в Badoo, где он выступает в своей собственной роли. Наступает трудный день, когда Душечка находит его. Джо признается во всем, присылая ей свое фото в женском облике. Вместе они сбегают от мафии и всех проблем.
«Перед рассветом»
Юный американец Джесси путешествует по Европе. В поезде он знакомится с утонченной француженкой Селин. Вместе они решают сойти в Вене, где проводят за разговорами ни о чем и обо всем один день – наутро Джесси должен лететь домой. Пара договаривается встретиться на том же месте через полгода, но скоро понимает, что романтичный жест был ошибкой. Поменяв страну и город в своем профиле в Badoo, они легко находят друг друга. Джесси становится писателем, его бестселлером об их удивительной встрече с Селин зачитывается весь мир, пара живет счастливо и воспитывает двоих детей. «Перед закатом» и «Перед полуночью» снимать не понадобится.
Первую часть ремейков ищите здесь
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.