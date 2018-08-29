Алексей Смирнов: «То, что "Садовое кольцо" смешают с говном, было ожидаемо — на это и рассчитывали»
Домашнее насилие и «биполярочка», серые бизнес-схемы, манипуляция и психоанализ — все это про дерзкий сериал «Садовое кольцо» дебютанта Алексея Смирнова. Ученик Сергея Соловьева и сын Андрея Смирнова вернул на Первый канал секс и драйв, а также сыграл одну из главных ролей в фильме «История одного назначения», который уже 6 сентября выходит в прокат. Анализируем это!
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На момент съемок «Садового кольца» вам было всего 23 года. Как получилось убедить продюсера проекта Валерия Тодоровского доверить его именно вам?
Я услышал, что у Валерия Петровича лежит отличный сценарий автора «Краткого курса счастливой жизни» Анны Козловой, на который претендуют многие режиссеры. А в сериале Тодоровского «Оттепель» есть момент, когда пьяный Егор Мячин приходит на худсовет и получает картину. Я решил, чем я хуже? И попросил уделить мне пять минут — мы не были знакомы. Мне тогда было море по колено — примерно за полгода я прошел через тяжелый развод и поставил совершенно чудовищный спектакль в Театре Стаса Намина. Когда Тодоровский узнал, что я хочу снять «Садовое кольцо», то удивился моей наглости, но дал сделать пробы, предупредив, что будет вести переговоры и с другими. А примерно через полгода он утвердил меня и моего приятеля Сергея Медведева. Но ему предстояла еще одна миссия: убедить Первый канал довериться 23-летнему режиссеру и 21‑летнему оператору.
А еще уговорить пустить в эфир довольно жесткую историю.
Да, но раз в несколько лет Первый канал позволяет себе нестандартные вещи — тот же «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики. К тому же Константин Эрнст — человек отважный: ему было любопытно реализовать этот проект. «Садовое кольцо» лежало три года с момента создания на полке. Полагаю, сделано это было руководством канала для того, чтобы придумать хитрую систему показа. По возрастному рейтингу сериал не мог идти в классический вечерний прайм в 21.00. Поэтому родилось блестящее для картины решение: выпускать эпизоды в эфир после матчей чемпионата мира по футболу после 23.00. Это обеспечило неплохие рейтинги и довольно большой резонанс.
Да, в соцсетях начались настоящие баталии. Вы ожидали, что реакции будут настолько полярны?
Глупо, делая провокационную картину, думать, что ее все воспримут с удовольствием, но, конечно, такого масштаба негатива из-за сатиры на столичную элиту никто не предполагал. Для меня шоком и честью стало, что Александр Сокуров высказался о сериале в комплиментарной форме. А то, что «Садовое кольцо» смешают с говном, было ожидаемо — на это и рассчитывали.
Главная героиня сериала в исполнении Марии Мироновой закрывается от реальности, считая, что у нее идеальная семья. Это ее частное проявление или важная тенденция в современном обществе?
Мне кажется, это одна из красок нашего перенасыщенного информацией настоящего. С одной стороны, это время доброе, толерантное и широкое — нужно уметь принимать многое, иначе будешь заклеван. С другой — мы не замечаем поразительное количество вещей, и «Садовое» — это как раз история про вытеснение. На пробах я приводил артистам простой пример: сейчас мы сидим и обсуждаем искусство, а в этот же момент на Украине ребята гибнут под танками. Но нас это не сильно касается — мы кофе пьем, и у нас все отлично. В быту много того, что игнорируешь, и это не очень хорошо. Еще одна магистральная идея сериала — грехи отцов бьют по детям. И в этом смысле второе поколение жителей Садового кольца гораздо страшнее первого.
То есть сын все-таки отвечает за отца?
Мне кажется, это во многом правда. Все-таки Библия — довольно хорошая книжка.
6 сентября в прокат выйдет фильм «История одного назначения» вашей сестры Авдотьи Смирновой. Вы играете Григория Колокольцева, одного из главных персонажей, вхожего в дом Льва Толстого и Софьи Андреевны. Внимание, вопрос: вам ближе актерство или режиссура?
Это разные режимы, и один позволяет отдохнуть от второго. Режиссер — про глобальное мышление, абсолютное внимание ко всему вокруг при отречении от своих чувств и чаяний. Когда ты актер — это полная концентрация на себе и игнорирование окружающего. Я стремительно тупею и становлюсь четырнадцатилетней девочкой, которая требует постоянного внимания. А мне интереснее рождение идей и демиуржество, поэтому, в первую очередь, я режиссер. Но на съемках «Истории одного назначения» я не наблюдал за Дуниной работой с этих позиций. Если бы думал, как это надо снимать, точно сошел бы с ума. А зная мою довольно деликатную, вежливую и значительную сестру, она бы меня просто задушила, если бы я что-то рекомендовал. И правильно бы сделала!
Ваш отец — режиссер великих «Белорусского вокзала» и «Осени». Сестра — автор фильмов «Кококо» и «Два дня». Вы советуетесь с ними во время съемок?
Мы в этом смысле очень деликатно относимся друг к другу. Периодически я мог показать им часть материала «Садового кольца», но это всегда было по моей инициативе. С папой у нас разница в возрасте пятьдесят лет, хотя мы любим одну и ту же классику, но в плане кино живем в разных плоскостях. В отличие от стариков, которые гонятся за временем и стараются оставаться вечно молодыми, ему комфортно быть верным своему миру великих динозавров.
А ваш уход в кино был осознанным выбором?
Абсолютно. Я какое-то время изучал японскую филологию в РГГУ, но лишь потому, что не попал во ВГИК с первой попытки. В детстве я работал на съемках мальчиком, который носит всем кофе, и мечтал, что настанет день, когда люди, которые сейчас мной браво командуют, начнут подчиняться мне. Также на вступительных экзаменах на режиссерский факультет написал в автобиографии, что очень хочу заниматься профессией, в которой в конечном итоге все будет по-моему. Когда рассказал эту историю Дуне, мы долго смеялись над моей тогдашней наивностью.
Каким будет следующий проект, в котором все «окажется по-вашему»?
Это драма про сорокалетних под названием «Подвиг», которую уже поддержало Министерство культуры. Сценарий написала автор «Большого» Настя Пальчикова. Фильм посвящен проблеме существования в семье и месту женщины в мире. Много эпизодов в нем будет связано с моими любимыми экзистенциальными темами — ток-шоу в стиле «Пусть говорят» и «Прямой эфир» Малахова и российским телевидением. История начинается с подвига в классическом понимании — его совершает героиня, попав в условия теракта (надеюсь, ее будет играть Юлия Высоцкая). Не хочу спойлерить, но заканчивается она также подвигом — персонажа Федора Бондарчука. Хотя в его случае это понятие будет рассмотрено на другом уровне.
Текст: Елена Анисимова
Фото: Георгий Кардава, архивы пресс-служб
Стиль: Веста Михайловская
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