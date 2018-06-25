Аглая Тарасова: «В моем случае доброта — это зло!»

Олег Трофим: Агуша, скажи, а насколько роль в фильме «Лед» соответствовала твоему внутреннему состоянию? Похожа ли на тебя главная героиня?

Аглая Тарасова: Когда мне прислали сценарий, у меня был непростой период в жизни, просто ужасный. Я шла на пробы без веры в себя. Но мне так хотелось сыграть этот свет, чистоту, доброту, заразиться ими от героини! И знаешь — сработало, после съемок я уже была совсем другой!

Олег: А сейчас кого хочется сыграть? Если добро и свет уже в тебе.

Аглая: Рок-н-ролльщицу и наркоманку! Желательно, чтобы режиссером фильма был ты.

Олег: Рок-н-ролльщица и наркоманка необязательно синонимы.

Аглая: Ну, мне кажется, это примерно одно и то же: «оторви и выбрось». При этом я бы очень хотела сыграть роль матери. Я думаю, что буду хорошей мамой! Мне и психологи говорят, что я просто залюблю своих будущих детей, — всю заботу я отдаю близким людям. Еще я долго хотела сыграть главную героиню из романа Набокова «Камера обскура», но сейчас понимаю, что уже переросла эту роль.