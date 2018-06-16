КГИОП снял ролик к ЧМ-2018

В целях популяризации культурного наследия комитет по использованию и охране памятников истории и культуры снял видео к чемпионату мира по футболу, в котором решил объединить тему футбола и петербургских памятников.

В ролике сотрудники комитета бегают с футбольным мечом по центральным улицам города и выполняют трюки в музеях, в том числе в пустом особняке.

Этим видео комитет призывает «беречь наследие и играть по культурным правилам».

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