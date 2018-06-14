Умер Станислав Говорухин

Умер режиссер, депутат Госдумы, народный артист Российской Федерации Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Говорухин, по словам Володина, скончался в 10:37 «в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни». 13 июня сообщалось, что режиссер был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 в Свердловской области. Режиссер культовых картин "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и других.

С 1993 года был депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации от партии «Единая Россия».