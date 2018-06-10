Кинотавр-2018: Почему победил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира»?
В Сочи объявили лауреатов «Кинотавра». Главным призом жюри во главе с режиссером Алексеем Попогребским наградило картину Натальи Мещаниновой – метафоричную притчу «Сердце мира», снятую по законам психодрамы. Рассказываем, почему фильм на самом деле заслужил победу, несмотря на сильнейших конкурентов в основном конкурсе киносмотра.
В прошлом году лучшей картиной «Кинотавра» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова – арт-хаусную драмеди, ставшую настоящим зрительским хитом. Соавтором ее сценария была триумфатор этого года – Наталья Мещанинова. В «Сердце мира» дуэт поменялся местами: Хлебников помогал с текстом и юмором в нем, а режиссерское видение – на Мещаниновой.
Отлично владеющая навыками соцреализма (это она доказала еще в дебюте о токсичной юности «Комбинат “Надежда”») режиссер показывает невероятно витальный микрокосмос – притравочную станцию, где в гармонии живут лисы, собаки, козлята, курицы и люди.
Главный герой – ветеринар Егор (муж Натальи Степан Девонин – обладатель приза за лучшую мужскую роль), в чей мир и сердце Мещанинова медленно вглядывается, выдавая понемногу его тайны: от порожденной травмами детства и глубоко загнанной внутрь агрессии до невероятной нежности к животным, с которыми ему гораздо проще, чем с людьми. Он кормит козлят из бутылочки, возится с парализованной собакой Белкой (она становится его альтер-эго) и внуком его работодателя Ваней, крутит вялотекущий роман с его мамой (Яна Сексте) и воюет с «зелеными». Егор ищет дом, но не может разглядеть его в притравочной станции – вроде бы временном перевале, но из которого некуда уйти в долгую счастливую жизнь.
Оператор Евгений Цветков снимает быт героев «документальной» камерой, но поэтичное название фильма (которое буквально в самой картине не раскрывается) недвусмысленно намекает на метафоричность всего происходящего. Это маленькая модель мира, в которой любое вмешательство (например, дроны «зеленых») могут нарушить хрупкий баланс.
Вряд ли сложно устроенное «Сердце мира» будет иметь однозначный успех у зрителей, как «Аритмия», но увидеть его точно стоит. В прокат картина выйдет с 27 сентября.
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