Кинотавр-2018: Почему победил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира»?

В прошлом году лучшей картиной «Кинотавра» признали «Аритмию» Бориса Хлебникова – арт-хаусную драмеди, ставшую настоящим зрительским хитом. Соавтором ее сценария была триумфатор этого года – Наталья Мещанинова. В «Сердце мира» дуэт поменялся местами: Хлебников помогал с текстом и юмором в нем, а режиссерское видение – на Мещаниновой.

Отлично владеющая навыками соцреализма (это она доказала еще в дебюте о токсичной юности «Комбинат “Надежда”») режиссер показывает невероятно витальный микрокосмос – притравочную станцию, где в гармонии живут лисы, собаки, козлята, курицы и люди.