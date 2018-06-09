Авдотья Смирнова — о своем фильме «История одного назначения», Льве Толстом и Ирине Горбачевой

Про связь с современностью

Мне кажется, прямое высказывание о нашем времени без помещения в исторический контекст возможно. Например, в 1990-е кино не могло найти своего языка, потом, благодаря Алексею Балабанову, он появился. Хотя до «Брата» казалось, что это время не поддается поэтизации. У меня не было задачи рассказать о сегодняшнем времени метафорически и спрятаться за XIX век. В России поток времени не устроен линейно. Ответ на вопрос «Почему так?» только один – потому что это здесь. Когда я прочла главу книги Павла Басинского о Льве Толстом, в которой рассказывалось о солдате Шабунине, меня поразило, что эта история будто происходит сегодня и сейчас. И в каком-то смысле она действительно происходит всегда.

«Мужская» картина

Внутри западного феминистского дискурса моя позиция может показаться не совсем корректной (имеется в виду деление кино на «мужское» и «женское» – Прим. ред.), но я очень хотела снять картину про мужской мир и взгляд. Я сознательно избавлялась от вещей, присущих моему гендеру, например, излишней нежности, поэтому финал жесткий. От естественного желания любого автора, чтобы на его фильме плакали, я отказалась в пользу того, чтобы зрителю было тяжело. Вообще мораль как система иерархии (противопоставления добро-зло) – это, как мне кажется, мужское, а Господь – мужчина.