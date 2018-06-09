HBO снимет приквел «Игры престолов»

У культового сериала «Игра престолов» появится приквел, сообщает The Hollywood Reporter.

Пилотную серию уже заказал канал HBO. Сюжет нового шоу расскажет о событиях, которые развернутся за тысячи лет до событий «Игры престолов» и расскажет о переходе мира «от золотого века героев к самому темному часу», происхождении белых ходоков и тайнах семьи Старк.

Сценарий напишет Джордж Мартин вместе с Джейн Голман («Пипец», «Kingsman: Секретная служба»). Остальные детали проекта и дата релиза пока не сообщаются.

Напомним, финальный сезон «Игры престолов» выйдет в апреле 2019 года.