«История одного назначения» Авдотьи Смирновой: почему это лучший фильм «Кинотавра»-2018
На «Кинотавре» показали картину Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Наш корреспондент Елена Анисимова объясняет, почему костюмная драма о милосердии и Льве Толстом оказалась самым актуальным фильмом фестиваля и у нее есть все шансы на победу.
«История одного назначения» основана на реальных событиях из жизни Льва Толстого – ярый противник смертной казни пытается спасти от расстрела солдата-писаря Шабунина. Доведенный до отчаяния, он в состоянии аффекта ударил по лицу польского офицера – ротного командира Яцевича. В армии христианские постулаты не действуют и вместо того, чтобы подставить другую щеку, тот написал рапорт. Теперь судьбу полуюродивого писаря должна решить военная судебная «тройка»: поссорившийся с отцом-генералом и попросивший назначение в уездный полк юный поручик Григорий Колокольцев, разжалованный в прапорщики пьяница Стасюлевич и опасающийся неожиданных проверок полковник.
Традиционный сценарный дуэт Авдотьи Смирновой и Анны Пармас на этот раз усилился победителем «Большой книги» и автором трилогии о Льве Толстом – Павлом Басинским. В его втором романе о писателе Смирнова и прочла историю Шабунина. Актерский состав из любимых режиссером Анны Михалковой, Геннадия Смирнова и ее отца Андрея Смирнова пополнился удивительно похожим на молодого Льва Николаевича актером «Гоголь-центра» Евгением Харитоновым и хайповой Ириной Горбачевой (София Андреевна). Метающегося между «как правильно» и как «по чести» юного Григория сыграл ее брат по папе – Алексей Смирнов.
Впервые Авдотья Смирнова сняла подлинную драму – в ней много гэгов и по-настоящему смешных моментов, но они лишь постепенно прокладывают дорогу от водевильности к главному посылу фильма. А он, как бы высокопарно это ни звучало, говорит о первичности гуманизма: милосердие важнее закона и для торжества высшей правды от права иногда надо отступать. Представляя картину, режиссер говорила об уголовном деле «Седьмой студии»: аресте Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского – ситуациях, где этот принцип не срабатывает, несмотря на многочисленные коллективные обращения культуртрегеров. Картину начали летом 2015-го, когда никаких контекстов еще не было, тем удивительнее, что время в России, по мнению Авдотьи Смирновой, не линейно и все вечные и проклятые вопросы возвращаются в переосмысленном виде. Поэтому костюмная драма о 1866-м оказалась чуть ли не самым современным фильмом «Кинотавра».
Режиссер виртуозно умеет управлять эмоциями, но намеренно не пережимает и делает по-хорошему «мужскую» картину: вместо слезливого финала она оставляет его просто тяжелым и тем самым продолженным – без катарсиса-выхода.
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