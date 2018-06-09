«История одного назначения» Авдотьи Смирновой: почему это лучший фильм «Кинотавра»-2018

«История одного назначения» основана на реальных событиях из жизни Льва Толстого – ярый противник смертной казни пытается спасти от расстрела солдата-писаря Шабунина. Доведенный до отчаяния, он в состоянии аффекта ударил по лицу польского офицера – ротного командира Яцевича. В армии христианские постулаты не действуют и вместо того, чтобы подставить другую щеку, тот написал рапорт. Теперь судьбу полуюродивого писаря должна решить военная судебная «тройка»: поссорившийся с отцом-генералом и попросивший назначение в уездный полк юный поручик Григорий Колокольцев, разжалованный в прапорщики пьяница Стасюлевич и опасающийся неожиданных проверок полковник.

Традиционный сценарный дуэт Авдотьи Смирновой и Анны Пармас на этот раз усилился победителем «Большой книги» и автором трилогии о Льве Толстом – Павлом Басинским. В его втором романе о писателе Смирнова и прочла историю Шабунина. Актерский состав из любимых режиссером Анны Михалковой, Геннадия Смирнова и ее отца Андрея Смирнова пополнился удивительно похожим на молодого Льва Николаевича актером «Гоголь-центра» Евгением Харитоновым и хайповой Ириной Горбачевой (София Андреевна). Метающегося между «как правильно» и как «по чести» юного Григория сыграл ее брат по папе – Алексей Смирнов.