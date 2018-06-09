«На районе» Ольги Зуевой: Данила Козловский, рэп и мужская дружба
В предпоследний конкурсный день «Кинотавра» муза Данилы Козловского Ольга Зуева представила дебютную картину «На районе» с ним и Ильей Маланиным в главных ролях – женский взгляд без капли иронии на пацанский мир. В числе первых его посмотрела наш корреспондент Елена Анисимова.
Одна из самых красивых кинематографических пар нашего кино Козловский-Зуева в этом году выпустили свои первые картины и сыграли друг у друга. «Тренер» Данилы стал одним из уверенных кассовых хитов, а не менее потенциально зрительский «На районе» перед прокатом оказался в специальной программе «Кинотавр. Дебют».
Как режиссера (и сценариста) Ольгу Зуеву волнуют темы опасных мальчиковых игр. В центре сюжета ее фильма – дружба парней под 30 Кисы (Козловский) и Вовы (Маланин). Они зарабатывают, выполняя заказы по выбиванию долгов. В остальное время – читают рэп, любуются на поющий «Creep» Radiohead девичий хор и мечтают о красивой жизни «как на Рублевке», а не в родном Владивостоке. Но очередная работа – поручение избить экс-подругу бандита – уже кажется Вове недопустимым: тем, что превратит их в негодяев.
Пляшущая свободная камера оператора «Хардкора» (и «Тренера»!) Федора Лясса приходится как нельзя кстати в сценах, где герои читают рэп или гуляют по городу океана и маяков. Клиповое мироощущение как синоним молодости и свободы.
В статичных планах объяснений персонажей, где они произносят сконструированные и сложно выговариваемые искусственные тексты, она спотыкается о них и о действие. Поэтому возникает и не заложенный авторам ненарочный комизм. Юмора, в отличие, например, от «Кислоты» Горчилина, в фильме нет. Даже главный злодей – бандит Шамиль – как будто вышел из «Брата» Балабанова, а не из его же ироничных «Жмурок». Все предельно серьезно и потому не во всем срабатывает. Но для этого, наверное, и существуют дебюты – поиска себя и своего языка, даже если пока получилось «Однажды во Владивостоке».
В прокат картина выходит 27 сентября.
Текст: Елена Анисимова
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