«На районе» Ольги Зуевой: Данила Козловский, рэп и мужская дружба

Одна из самых красивых кинематографических пар нашего кино Козловский-Зуева в этом году выпустили свои первые картины и сыграли друг у друга. «Тренер» Данилы стал одним из уверенных кассовых хитов, а не менее потенциально зрительский «На районе» перед прокатом оказался в специальной программе «Кинотавр. Дебют».

Как режиссера (и сценариста) Ольгу Зуеву волнуют темы опасных мальчиковых игр. В центре сюжета ее фильма – дружба парней под 30 Кисы (Козловский) и Вовы (Маланин). Они зарабатывают, выполняя заказы по выбиванию долгов. В остальное время – читают рэп, любуются на поющий «Creep» Radiohead девичий хор и мечтают о красивой жизни «как на Рублевке», а не в родном Владивостоке. Но очередная работа – поручение избить экс-подругу бандита – уже кажется Вове недопустимым: тем, что превратит их в негодяев.