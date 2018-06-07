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Вышел трейлер «Девушки, которая застряла в паутине» — продолжения «Девушки с татуировкой дракона»

 

Вышел первый трейлер триллера «Девушка, которая застряла в паутине» — экранизации одноименной книги шведского писателя Давида Лагеркранца. Режиссером картины выступил Феде Альварес, главную роль исполнила британская актриса Клер Фой, известная по роли молодой королевы Елизаветы II в сериале «Корона». 

Фильм является продолжением картины Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона», главные роли в котором исполнили Руни Мара и Дэниел Крейг. 

Сюжет новой картины рассказывает о хакере Лисбет Саландер, которая выслеживает мужчин, обижающих женщин. Как говорится в официальном описании фильма, Саландер и журналист Микаэль Блумквист (Сверрир Гуднасон) «оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников».


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