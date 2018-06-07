Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу для финансирования кино

Актер, режиссер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Хабенский запускает блокчейн-платформу Cinematix для финансирования фильмов, сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с актером в проекте участвуют бывший председатель правления банка «Русский стандарт» Илья Зибарев и совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов, уточняет издание. «Идея проекта — Ильи Зибарева, финансиста и попечителя Фонда Хабенского, с которым мы давно дружим. Он зашел в эту историю и предложил мне участвовать по моим знаниям, таланту и вкусу. Мне это показалось новаторским шагом в российской системе помощи кинематографу», — рассказал газете Хабенский.

Деньги планируют привлекать не только в России, но и в США, Индии и других странах Азии. Авторы будущих фильмов смогу размещать свои заявки на сайте, а пользователи уже будут решать, поддерживать идеи или нет. Для того, чтобы внести финансовый вклад в будущее кино, необзодимо будет купить выпускаемую платформой криптовалюту за токены CINX. Потраченные средства могут быть возмещены как в случае удачи проекта, так и при его провале.