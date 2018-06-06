Джаред Лето снова сыграет Джокера в новом фильме

Актер Джаред Лето снова сыграет Джокера в новом сольном фильме о персонаже, который готовит студия Warner Bros, сообщает Variety.

Лауреат «Оскара» также станет продюсером новой картины. По данным Variety, в фильме покажут расширенную вселенную «Отряда самоубийц», чтобы связать будущие проекты этой серии.

Также ожидаются сольный фильм о Харли Квин (персонажа снова сыграет Марго Робби), и картина о происхождении Джокера от Тодда Филлипса. По слухам, в ней роль злодея из комиксов исполнит Хоакин Феникс.

Когда начнется работа над сольным фильмом о Джокере в исполнении Лето — пока неизвестно, так как сейчас студия ищет сценариста. Также неясно, выйдет эта картина до или после сиквела «Отряда самоубийц».