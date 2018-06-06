Вышла третья серия нового «Простоквашино» о депрессии из-за плохой погоды

«Союзмультфильм» опубликовал на своем Youtube-канале третью серию мультсериала «Новое Простоквашино».

По сюжету у Дяди Федора старательно учит географию, с которой у него возникли некоторые проблемы, а Шарик и Матроскин страдают от «коровьей депрессии» из-за плохой погоды.

Первая серия «Возвращения в Простоквашино» по мотивам рассказов Эдуарда Успенского вышла 3 апреля «Вконтакте». Ее посвятили Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в оригинальных сериях. Актер скончался от продолжительной болезни 12 марта. Во второй серии главные герои (дядя Федор, Шарик и Матроскин) пытаются получить электричество в домашних условиях, используя велосипед почтальона Печкина (который теперь работает в «Почте России»).