Короткометражка, снятая в Петербурге на студии «Порядка слов», победила на «Кинотавре»

Короткометражный фильм «Календарь», снятый в Петербурге на студии книжного магазина «Порядок слов», победил на «Кинотавре».

Режиссер фильма Игорь Поплаухин рассказал историю женщины, которая несколько раз в месяц меняет образ жизни и отправляется в путешествия. Главную роль сыграла петербургская актриса Ирина Саликова.

Ранее картина Поплаухина получила награду на Каннском фестивале. Решением членов жюри во главе с французским режиссером Бертраном Бонелло приз присудили за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины».