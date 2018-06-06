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Короткометражка, снятая в Петербурге на студии «Порядка слов», победила на «Кинотавре»

 

Короткометражный фильм «Календарь», снятый в Петербурге на студии книжного магазина «Порядок слов», победил на «Кинотавре».

Режиссер фильма Игорь Поплаухин рассказал историю женщины, которая несколько раз в месяц меняет образ жизни и отправляется в путешествия. Главную роль сыграла петербургская актриса Ирина Саликова. 

Ранее картина Поплаухина получила награду на Каннском фестивале.  Решением членов жюри во главе с французским режиссером Бертраном Бонелло приз присудили за «сильный кинематографический опыт и мастерское погружение в атмосферу картины». 


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