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Файола Дэвис, Лиам Нисон и Мишель Родригес в трейлере драмы «Вдовы» режиссера «12 лет рабства»

В Сети появился трейлер криминальной драмы «Вдовы» режиссёра «12 лет рабства» Стива Маккуина. В основе сюжета — история четырёх вдов известных преступников. Вместе женщины задаются целью закончить начатое их мужьями ограбление и отомстить за их гибель. В главных ролях — Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Мишель Родригес, Колин Фаррелл и другие. В российский прокат фильм выйдет 22 ноября.


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