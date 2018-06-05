Файола Дэвис, Лиам Нисон и Мишель Родригес в трейлере драмы «Вдовы» режиссера «12 лет рабства»

В Сети появился трейлер криминальной драмы «Вдовы» режиссёра «12 лет рабства» Стива Маккуина. В основе сюжета — история четырёх вдов известных преступников. Вместе женщины задаются целью закончить начатое их мужьями ограбление и отомстить за их гибель. В главных ролях — Виола Дэвис, Элизабет Дебики, Лиам Нисон, Мишель Родригес, Колин Фаррелл и другие. В российский прокат фильм выйдет 22 ноября.