Как Кантемир Балагов в 26 лет стал главной надеждой нашего кино

Я несколько раз встречал Кантемира Балагова на лестнице пятого ленфильмовского павильона, в пристройке которого и сегодня дверь в дверь соседствуют редакция журнала «Сеанс», в котором я работаю, и фонд дебютного кино «Пример интонации», организованный Александром Николаевичем Сокуровым, чтобы дать его вчерашним студентам из Нальчика, да и не только им, возможность снять свои первые фильмы. Не всем под силу поднять большую картину. Чтобы довести замысел до логического конца — нужно преодолеть неизбежные трудности, с которыми сталкивается любое произведение искусства. В кино эти трудности обретают эпический размах: от проблем финансовых и кадровых до драматургических и волевых. Вопрос «а зачем?» возникает у всех, даже если дебютант выглядит так же неоспоримо, как обладатель чемпионского пояса по боксу. Для меня Балагов никогда не выглядел по-чемпионски. Мягкий взгляд, мечтательные манеры, 1991 год рождения. Возраст не случайная величина. Странно, но в современном кино дебютанты все старше, хотя технологии, казалось бы, становятся все доступнее — и кино сегодня могли бы снимать даже школьники. Но кинематографический дебют до тридцати лет вызывает волну восхищения. Как носились Канны с Ксавье Доланом, который в двадцать лет представил на Круазетт свой режиссерский дебют «Я убил свою маму»! Молодость в современном кино — это немыслимый дар. Это редкость.

Родившийся на пороге августа 1991-го Кантемир — буквальный ровесник России в ее современном правовом статусе, постсоветский человек. Он рос на гребне перемен, хотя, конечно, психологию, образ мысли и образ жизни не отмеряют календарными датами. И его первый фильм определяют две стихии. Во-первых, стихия распада. О да, «Теснота» — это фильм про последствия апокалипсиса — о жизни после большого прошлого. Мишка московской Олимпиады машет всем на прощание, пока ребята с вашего двора смотрят по телевизору запретное видео с полей гражданской войны. Во-вторых, «Теснота» — это стихия воли. С мотивацией у Балагова полный порядок. Его дебютный фильм — воплощенное желание вырваться куда-то, покинуть тесную коробочку определенных тебе судьбой возможностей.