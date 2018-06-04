Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Любовь Аксенова в трейлере черной комедии «Русский бес»

Вышел трейлер черной комедии «Русский бес» режиссера Григория Константинопольского.

Картина является мрачной экзистенциальной сатирой на российское общество «нулевых». Сюжет фильма рассказывает о молодом москвиче Святославе Иванове, который влюбляется в девушку из богатой семьи по имени Ася. Чтобы соответствовать ее запросам и образу жизни, он открывает собственный ресторанный бизнес. Постепенно Святослав превращается в настоящего маньяка, который решает бороться с коррупцией изощренными методами.

В картине снялся настоящий звездный десант: номинантки премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Раппопорт и Юлия Ауг, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов, Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Максим Виторган и другие.