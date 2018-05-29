От «Лета» до «Дела Собчака»: 17 лучших фильмов июня
Цой, Науменко и Ленинградский рок-клуб в версии Кирилла Серебренникова, докудрама Ксении Собчак о ее отце и все подруги Оушена от Кейт Бланшетт и Рианны до Сандры Буллок – какие фильмы выходят в прокат в первый месяц лета.
«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom
Пятый фильм серии выходит в прокат через четверть века после премьеры оригинальной картины Стивена Спилберга. Экс-менеджер населенного динозаврами парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщик Оуэн (Крис Пратт) возвращаются на остров Нублар, чтобы спасти животных от извержения вулкана. Правда, выясняется, что их обманули: спасательная операция нужна для того, чтобы похитить рапторов и превратить их в универсальных убийц.
С 7 июня
«Лето»
Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.
С 7 июня
«Красотка на всю голову» / I Feel Pretty
Вдохновляющая бодипозитивная комедия с Эми Шумер. Далекая от навязываемых медиа стандартов внешности Эми после травмы головы начинает считать себя невероятной красоткой, что придает ей долгожданную уверенность в себе.
С 7 июня
«Первые»
Вольный байопик Челюскина с номинантом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Ткачуком в главной роли. По версии авторов фильма, покорял Север полярник-мореплаватель вместе с воспитанницей Беринга, к которой у него возникли романтические чувства.
С 7 июня
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Фото: КиноТВ
«Дело Собчака»
Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.
С 12 июня
«Суперсемейка 2» / Incredibles 2
Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.
С 14 июня
«Мир будущего» / Future World
Триллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович, Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис – последний уголок безопасности на Земле, – чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.
С 14 июня
«Эскобар» / Loving Pablo
Настоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.
С 14 июня
«Фото на память»
Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.
С 14 июня
«8 подруг Оушена» / Ocean's 8
Женская версия ограбления в стиле франшизы про Оушена с Кейт Бланшетт, Рианной, Оливией Манн, Дакотой Фаннинг, Сандрой Буллок, Энн Хэтэуэй и даже Хеленой Бонем Картер. Дебби Оушен с помощью подруг собирается украсть бриллианты на 150 миллионов долларов. Осталось только провернуть операцию: снять их с известной актрисы Дафны Клюгер на благотворительном балу так, чтобы никто не заподозрил.
С 21 июня
«Ночная смена»
Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, он попадает в массу нелепых ситуаций.
С 21 июня
«Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado
Сиквел остросюжетного боевика с Джошом Бролином и Бенисио Дель Торо. Экс-адвокат Алехандро Гиллик снова соглашается сотрудничать с агентом ЦРУ Мэттом Грэйвером. На этот раз они попытаются остановить мексиканский картель, переправляющий в Штаты террористов.
С 28 июня
«План побега 2» / Escape Plan 2: Hades
В новой части боевика Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне), чтобы спасти напарника Шу Рена (Хуан Сяомин), отправляется за ним в полностью компьютеризованную тюрьму, из которой невозможно выбраться.
С 28 июня
«Распрекрасный принц» / Charming
В мультфильме от продюсеров «Шрека» поют все: от Деми Ловато и Сии до Аврил Лавин. Из-за проклятья феи в прекрасного принца влюбляются все девушки, но у дара есть обратная сторона: мужчины его ненавидят. А если он не встретит истинную любовь до 21 года, способность чувствовать потеряют все жители королевства.
С 28 июня
«Во власти стихии» / Adrift
Основанный на реальной истории триллер из серии «Человек против стихии» с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином. Влюбленные Тэми и Ричард совершают путешествие по Тихому океану на яхте, но неожиданно их судно настигает один из самых мощных ураганов в истории.
С 28 июня
«50 весенних дней» / Aurore
Обаятельная французская комедия положений про мать-одиночку за 40, которая вдруг становится бабушкой, мучается из-за менопаузы и невозможности найти работу и мечтает встретить мужчину мечты.
С 28 июня
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