От «Лета» до «Дела Собчака»: 17 лучших фильмов июня

«Распрекрасный принц» / Charming

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В мультфильме от продюсеров «Шрека» поют все: от Деми Ловато и Сии до Аврил Лавин. Из-за проклятья феи в прекрасного принца влюбляются все девушки, но у дара есть обратная сторона: мужчины его ненавидят. А если он не встретит истинную любовь до 21 года, способность чувствовать потеряют все жители королевства.

С 28 июня