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От «Лета» до «Дела Собчака»: 17 лучших фильмов июня

Цой, Науменко и Ленинградский рок-клуб в версии Кирилла Серебренникова, докудрама Ксении Собчак о ее отце и все подруги Оушена от Кейт Бланшетт и Рианны до Сандры Буллок – какие фильмы выходят в прокат в первый месяц лета.

«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom

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Пятый фильм серии выходит в прокат через четверть века после премьеры оригинальной картины Стивена Спилберга. Экс-менеджер населенного динозаврами парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщик Оуэн (Крис Пратт) возвращаются на остров Нублар, чтобы спасти животных от извержения вулкана. Правда, выясняется, что их обманули: спасательная операция нужна для того, чтобы похитить рапторов и превратить их в универсальных убийц.

С 7 июня

«Лето»

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Наивный байопик Виктора Цоя и Майка Науменко (с элементами мюзикла!) стал чуть ли не самым обсуждаемым фильмом года из-за ареста режиссера Кирилла Серебренникова и критики Бориса Гребенщикова, назвавшего его сценарий «ложью от начала и до конца». Специально для всех несогласных худрук «Гоголь-центра» вводит образ Скептика: тот периодически обращается напрямую к зрителю, сообщая, что этого всего на самом деле не было.

С 7 июня

«Красотка на всю голову» / I Feel Pretty

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Вдохновляющая бодипозитивная комедия с Эми Шумер. Далекая от навязываемых медиа стандартов внешности Эми после травмы головы начинает считать себя невероятной красоткой, что придает ей долгожданную уверенность в себе.

С 7 июня

«Первые»

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Вольный байопик Челюскина с номинантом «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгением Ткачуком  в главной роли. По версии авторов фильма, покорял Север полярник-мореплаватель вместе с воспитанницей Беринга, к которой у него возникли романтические чувства.

С 7 июня

  • Фото:  КиноТВ

«Дело Собчака»

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Ксения Собчак, автор идеи докудрамы о политической травле ее отца, называет самым большим журналистским успехом фильма не интервью с президентом Путиным, а откровенный разговор о травмах со своей матерью, сенатором Людмилой Нарусовой.

С 12 июня

«Суперсемейка 2» / Incredibles 2

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Сиквел анимационной франшизы про счастливую семью со сверхспособностями и нехитрой сверхидеей, что настоящие супергерои – хорошие родители. В этой части Миссис Исключительная становится нарасхват в СМИ (так как лучше смотрится на экране), а ее муж вынужден сидеть дома, занимаясь воспитанием детей.

С 14 июня

«Мир будущего» / Future World

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Триллер Джеймса Франко про постапокалиптический мир по традиции с ним же в главной роли, а также Милой Йовович, Люси Лью и даже Снуп Доггом. Юноша покидает Оазис – последний уголок безопасности на Земле, – чтобы разыскать лекарство для умирающей матери. В компании робота-телохранителя он отправляется в Пустошь, где его преследует подосланный убийца.

С 14 июня

«Эскобар» /  Loving Pablo

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Настоящая удача очередного байопика знаменитого наркобарона не Хавьер Бардем в заглавной роли, а Пенелопа Крус в костюмах от Тьери Мюглера и Версаче, играющая влюбленную в Пабло Эскобара бойкую колумбийскую теледиву.

С 14 июня

«Фото на память»

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Российский хоррор (жанр вдруг опять вошел в нашу киномоду) про группу молодых людей, которая из-за аварии сворачивает не туда. В странном доме они находят фотоаппарат и снимок их разбитой машины.

С 14 июня

«8 подруг Оушена» / Ocean's 8

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Женская версия ограбления в стиле франшизы про Оушена с Кейт Бланшетт, Рианной, Оливией Манн, Дакотой Фаннинг, Сандрой Буллок, Энн Хэтэуэй и даже Хеленой Бонем Картер. Дебби Оушен с помощью подруг собирается украсть бриллианты на 150 миллионов долларов. Осталось только провернуть операцию: снять их с известной актрисы Дафны Клюгер на благотворительном балу так, чтобы никто не заподозрил.

С 21 июня

«Ночная смена»

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Комедия положений с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Потеряв работу на заводе, Макс вынужден стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Пытаясь скрыть новое занятие от жены, он попадает в массу нелепых ситуаций.

С 21 июня

«Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado

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Сиквел остросюжетного боевика с Джошом Бролином и Бенисио Дель Торо. Экс-адвокат Алехандро Гиллик снова соглашается сотрудничать с агентом ЦРУ Мэттом Грэйвером. На этот раз они попытаются остановить мексиканский картель, переправляющий в Штаты террористов.

С 28 июня

«План побега 2» / Escape Plan 2: Hades

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В новой части боевика Рэй Бреслин (Сильвестр Сталлоне), чтобы спасти напарника Шу Рена (Хуан Сяомин), отправляется за ним в полностью компьютеризованную тюрьму, из которой невозможно выбраться.

С 28 июня

«Распрекрасный принц» / Charming

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В мультфильме от продюсеров «Шрека» поют все: от Деми Ловато и Сии до Аврил Лавин. Из-за проклятья феи в прекрасного принца влюбляются все девушки, но у дара есть обратная сторона: мужчины его ненавидят. А если он не встретит истинную любовь до 21 года, способность чувствовать потеряют все жители королевства.

С 28 июня

«Во власти стихии» / Adrift

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Основанный на реальной истории триллер из серии «Человек против стихии» с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином. Влюбленные Тэми и Ричард совершают путешествие по Тихому океану на яхте, но неожиданно их судно настигает один из самых мощных ураганов в истории.

С 28 июня

«50 весенних дней» / Aurore

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Обаятельная французская комедия положений про мать-одиночку за 40, которая вдруг становится бабушкой, мучается из-за менопаузы и невозможности найти работу и мечтает встретить мужчину мечты.

С 28 июня

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
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