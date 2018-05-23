В июне петербуржцы увидят фильмы и спектакли на крышах Александринки и других городских зданий

Кинотеатр на крыше Roof Cinema объявил программу на июнь. В этом году летние кинопоказы пройдут на крыше Mod Roof (набережная канала Грибоедова, 7). Особенность сеансов в том, что это первый в Петербурге «бесшумный» кинотеатр под открытым небом, в котором зрители смотрят фильмы в наушниках.

Все 26 мероприятий разделили на три основных направления: кинопоказы, спектакли и концерты. В первый месяц лета горожане увидят «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «500 дней лета», «Пока не сыграл в ящик», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Мосты округа Мэдисон» и другие картины.

Помимо этого на крыше Александринского театра, отеля «Введенский», Roof Place и Hi-Hat посетителей ждут концерты классической музыки и спектакли.

Ознакомиться с полной программой мероприятий и купить билеты на сеансы можно здесь.