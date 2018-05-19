Стали известны все лауреаты Каннского кинофестиваля-2018
В Каннах завершился 71-ый кинофестиваль. Конкурс этого года критики называли одним из сильнейших за долгое время. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда.
Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» Сергея Дворцевого о жизни мигрантов в Москве.
Рома Зверь, лидер группы «Звери», получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето», в котором он сыграл Майка Науменко.
Полный список победителей:
Лучший сценарий – Аличе Рорвахер «Счастливый Лазарь» и Надер Саеивар «Три лица»
Лучший актер – Марчелло Фонте «Догмэн»
Лучший режиссер – Павел Павликовский «Холодная война»
Приз жюри – «Капернаум» Надин Лабаки.
Гран-при –Спайк Ли «Черный клановец»
Специальная «Золотая пальмовая ветвь» – Жан-Люк Годар «Образ и речь»
Фото: kinochannel.ru, кадры из фильмов
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