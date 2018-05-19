Стали известны все лауреаты Каннского кинофестиваля-2018

В Каннах завершился 71-ый кинофестиваль. Конкурс этого года критики называли одним из сильнейших за долгое время. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда.

Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» Сергея Дворцевого о жизни мигрантов в Москве.

Рома Зверь, лидер группы «Звери», получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето», в котором он сыграл Майка Науменко.