Стали известны все лауреаты Каннского кинофестиваля-2018

  • «Магазинные воришки», режиссер Хирокадзу Корээда

  • Кадр из фильма "Айка"

  • Рома Зверь

В Каннах завершился 71-ый кинофестиваль. Конкурс этого года критики называли одним из сильнейших за долгое время. «Золотую пальмовую ветвь» получила картина «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда.

Лучшей актрисой Каннского фестиваля признали Самал Еслямову, сыгравшую в фильме «Айка» Сергея Дворцевого о жизни мигрантов в Москве.

Рома Зверь, лидер группы «Звери», получил приз за лучший саундтрек к фильму «Лето», в котором он сыграл Майка Науменко.

  • Команда фильма «Черный клановец» Спайка Ли 

  • Сергей Дворцевой и Самал Еслямова

  • «Догмэн»

Полный список победителей:

Лучший сценарий – Аличе Рорвахер «Счастливый Лазарь» и Надер Саеивар «Три лица»

Лучший актер – Марчелло Фонте «Догмэн»

Лучший режиссер – Павел Павликовский «Холодная война»

Приз жюри – «Капернаум» Надин Лабаки.

Гран-при –Спайк Ли «Черный клановец»

Специальная «Золотая пальмовая ветвь» – Жан-Люк Годар «Образ и речь»

 

Фото: kinochannel.ru, кадры из фильмов

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